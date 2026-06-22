В Україні нашестя незрозумілих комах: де їх вже бачили та чому вони викликали суперечки (відео)

Думки науковців розділились

В Україні розгорілись справжні баталії навколо комах, яких помітили в Одесі. Адже одні науковці наполягають, що це сарана, а інші — коники.

"Телеграф" зібрав думки експертів. Зауважимо, що минулого року Україну вже атакувало нашестя сарани, яку фіксували на півдні та в центрі країни.

Сарана чи коник? Що кажуть науковці про комах на Одещині

На думку професора кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірини Іщенко, передає "Думська", Одесу атакувала сарана.

"Це один з видів сарани — італійська сарана, або прус. Питання її небезпеки залежить від того, наскільки масштабно вона буде поширюватися. Також велике значення має, чи присутня вона за межами міста, безпосередньо на сільськогосподарських угіддях. При значному розмноженні сарани може серйозно пошкоджувати практично всі види рослинності", — каже вчена.

Коник в Одесі

За її словами, цей вид не є дуже характерним для нашого регіону. Тому, цілком можливо, що його занесло сильними повітряними потоками з півдня, а можливо, і з окупованої частини Запорізької області. Зустрічають наразі здебільшого дорослих особин, молодняка ще не бачили

"Особливість цього виду полягає в тому, що він має лише одне покоління розвитку за сезон. На відміну від інших комах, які можуть давати кілька поколінь протягом року, цей вид розвивається лише один раз. Тривалість життя особин становить 40-45 діб", — додає Іщенко.

Вона пояснює, що найбільшої шкоди завдають не дорослі особини, а молоді личинки, які активно ростуть та багато їдять. Тому наразі треба слідкувати за появою молодняка.

Водночас у міськраді стверджують, що в Одесі все-таки коники. Посилаючись на експертів, влада наголошує, що це звичайні представники родини Кузнечикових (Tettigoniidae), які абсолютно природні для Одеського регіону і не становлять жодної загрози для людей.

Основні аргументи у сторону коників:

Їх легко відрізнити по довгих вусиках — у сарани вони набагато коротші.

Коники не збираються у величезні зграї і не знищують рослинність.

Більшість із них — хижаки, які допомагають боротися з дрібними шкідниками.

Як відрізнити сарану від коника. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Схожу думку висловив й орнітолог Сергій Курочкін. Він каже, що в Одесі — не шкідлива сарана, а сірі коники. Вони є хижаками та харчуються дрібними комахами, гусеницями та попелицями, знищуючи дрібних шкідників рослин. Крім того, самі коники є кормовою базою для птахів

Зауважимо, що в Запоріжжі та тимчасово окупованому Донецьку також фіксують появу таких комах. Однак достеменно, який саме вид атакував області: сарана чи коники, невідомо.

Сарана в Донецьку

Для довідки

Коник — це переважно нічний хижак, який знищує дрібних комах і є корисним для людини. Сарана — це денний травоїдний шкідник, який збивається у зграї та нищить посіви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на півдні України помічений смугастий хижак. Його укус може спричинити параліч.