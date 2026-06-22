В Украине нашествие непонятных насекомых: где их уже видели и почему они вызвали споры (видео)

Мнения ученых разделились

В Украине разгорелись настоящие баталии вокруг насекомых, замеченных в Одессе. Ведь одни ученые настаивают, что это саранча, а другие — кузнечики.

"Телеграф" собрал мнения экспертов. Заметим, что в прошлом году Украину уже атаковало нашествие саранчи, которую фиксировали на юге и в центре страны.

Саранча или кузнечик? Что говорят ученые о насекомых в Одесской области

По мнению профессора кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирины Ищенко, передает "Думская", Одессу атаковала саранча.

"Это один из видов саранчи — итальянская саранча, или прус. Вопрос ее опасности зависит от того, насколько масштабно она будет распространяться. Также большое значение имеет, присутствует ли она за пределами города, непосредственно на сельскохозяйственных угодьях. При значительном размножении саранча может серьезно повреждать практически все виды растительности", – говорит ученая.

Кузнечик в Одессе

По ее словам, этот вид не очень характерен для нашего региона. Поэтому вполне возможно, что его занесло сильными воздушными потоками с юга, а возможно, и из оккупированной части Запорожской области. Встречают по большей части взрослых особей, молодняка еще не видели

"Особенность этого вида состоит в том, что он имеет только одно поколение развития за сезон. В отличие от других насекомых, которые могут давать несколько поколений в течение года, этот вид развивается только один раз. Продолжительность жизни особей составляет 40-45 суток", — добавляет Ищенко.

Она объясняет, что наибольший вред наносят не взрослые особи, а молодые личинки, которые активно растут и много едят. Поэтому нужно следить за появлением молодняка.

В то же время в горсовете утверждают, что в Одессе все-таки кузнечики. Ссылаясь на экспертов, власти подчеркивают, что это обычные представители семьи Кузнечиковых (Tettigoniidae), абсолютно естественные для Одесского региона и не представляющие никакой угрозы для людей.

Основные аргументы в сторону кузнечиков:

Их легко отличить по длинным усикам – у саранчи они гораздо короче.

Кузнечики не собираются в огромные стаи и не уничтожают растительность.

Большинство из них – хищники, которые помогают бороться с мелкими вредителями.

Как отличить саранчу от кузнечика. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Похожее мнение высказал и орнитолог Сергей Курочкин. Он говорит, что в Одессе — не вредная саранча, а серые кузнечики. Они являются хищниками и питаются мелкими насекомыми, гусеницами и тлей, уничтожая мелких вредителей растений. Кроме того, сами кузнечики являются кормовой базой для птиц.

Заметим, что в Запорожье и временно оккупированном Донецке фиксируют появление таких насекомых. Однако точно, какой именно вид атаковал области: саранча или кузнечики, неизвестно.

Саранча в Донецке

Для справки

Кузнечик — это преимущественно ночной хищник, уничтожающий мелких насекомых и полезный для человека. Сарана – это дневной травоядный вредитель, который сбивается в стаи и уничтожает посевы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на юге Украины замечен полосатый хищник. Его укус может вызвать паралич.