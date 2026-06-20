Речі з камер схову в "АТБ" просто викидають? Чи може магазин "чистити" комірки без відома покупців

У мережі вже відповіли на болюче питання

Іноді покупці в камерах схову магазинів "АТБ" можуть залишати речі на довгий період. І бувають випадки, коли мережа їх утилізує, тоді виникає питання — чи законно це та хто нестиме відповідальність за майно.

Схожа ситуація сталась з українкою, яка звернулась до юристів на ресурсі "Юристи.UA", аби отримати пораду. Адже виявилось, що жінка залишила свої речі в камері схову приблизно на 7-9 днів, а коли повернулася — їх уже не було. За словами працівників магазину, майно нібито утилізували.

Жінка розповіла, що серед речей були рюкзак, спортивний одяг, кросівки та інше особисте спорядження. Українка звернулася до юристів, аби зрозуміти, чи законно діяв магазин.

Що кажуть в "АТБ"

"Телеграф" звернувся до працівника мережі, щоб з'ясувати, чому магазин викидає речі покупців. Виявилось, що подекуди охорона, яка цим займається, немає вибору. Адже, коли усі комірки зайняті, покупці починають обурюватись, і вже вночі, коли магазин зачинено, чергові працівники перевіряють комірки.

"Ми не робимо це щодня. Але є якась періодичність. Взагалі, покупці мають розуміти, що, по-перше, речі в "АТБ" у камерах схову можна залишати лише на час покупок, а по-друге — відповідальність за вміст комірок магазин не несе. Це написано чорним по білому біля самої зони зберігання речей", — каже співробітник.

Він також додав, що магазини часто проходять різні перевірки, які змушують персонал виводити все в ідеал, аби не отримати погані результати. Тому іноді комірки "чистять" саме перед перевірками.

Камери схову "АТБ"

Що кажуть юристи

За словами юриста Вячеслава Кирди, коли люди залишають речі у камері схову, вони фактично укладають договору зберігання. У такому випадку магазин відповідає за майно, яке прийняв на зберігання. Навіть якщо у внутрішніх правилах передбачені обмежені строки, або що магазин не несе відповідальність, просто викинути речі без офіційної процедури та документів не можна.

"Усні пояснення працівників про утилізацію не є доказом правомірності таких дій. Процес списання або знищення майна має бути оформлений документально", — каже Кирда.

Він радить звернутись до адміністрації з письмовим запитом та вимагати пояснення, підтверджувальні документи, а також компенсацію вартості речей. Якщо відповідь не буде отримана, покупець має право звернутися до контролюючих органів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді в "АТБ" розпродають морозиво за пів ціни.