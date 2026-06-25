По 1000 грн українцям. Хто отримає нову допомогу від держави

Оформити виплату можна онлайн

Запуск допомоги аграріям на за купівлю добрив українського виробництва матиме в рази більшу користь, ніж здається. Тут йдеться не тільки про підтримку бізнесу.

Як зазначив волонтер, програміст Сергій Осман у відео на каналі "Народна думка", за ініціативою уряду аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва – з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь.

Автор відео переконаний, що від реалізації цієї ініціативи в перспективі виграють абсолютно всі громадяни та економіка країни. Адже фінансова підтримка запустить ланцюжок корисних для економіки подій.

Яку користь отримають люди та держава від нової допомоги:

підтримка та стимуляція вітчизняного виробництва — фактично аграрії збільшать прибуток українським виробникам добрив та дадуть їм можливість розвинути бізнес ще більше.

— фактично аграрії збільшать прибуток українським виробникам добрив та дадуть їм можливість розвинути бізнес ще більше. зростання доходів та інвестицій — закупівля добрива за вигідною ціною сприятиме його використанню на угіддях. Це своєю чергою вплине на якість продукції та підвищить дохід фермерів.

"Це додаткові прибутки потім фермерам, краще врожаї — значить більше грошей, значить більше зарплати. І той урожай, який продасться за кордон, — це прямі інвестиції, прямий потік грошей в країну", — каже Осман.

наповнення держбюджету — фактично частина грошей повернеться до держави через податки, з яких виплачують пенсію, допомоги тощо.

Втім автор наголошує, що позитивний вплив від допомоги відчують в тому випадку, якщо вона працюватиме чесно. Адже ця ініціатива дійсно може підтримати економіку, вітчизняний бізнес та підвищити врожайність.

"Найголовніше, щоб ці добрива справді вироблялися в Україні, а не просто завозилися звідкись, переупаковувалися як українські і потім продавалися за цією схемою, бо це буде просто витік грошей, відмивання", — каже Осман.

Для довідки

Нову безповоротну допомогу "до 1000 грн на 1 гектар" на закупівлю мінеральних добрив можуть отримати українські аграрії, які обробляють сільськогосподарські угіддя. Кошти мають цільове призначення і компенсують витрати на купівлю комплексних мінеральних добрив виключно українського виробництва. Процедура прийому заявок відбувається дистанційно через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців може отримати допомогу в 12 тисяч та що для цього треба.