"Це апокаліпсис". У Мелітополі місцеві б’ють на сполох без води та світла: що відбувається у місті (відео)

Окупаційна влада вже назвала "причину" проблем

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі вже кілька днів відсутнє світло, а подекуди вода. Місцеві жителі дуже переймаються, адже точної інформації про те, коли відновлять електропостачання, немає.

Як повідомляють місцеві канали, чимало жителів Мелітополя хочуть виїхати з міста до стабілізації ситуації. Додамо, що 13 квітня проросійський колаборант Євген Балицький казав, що у місті діють відключення електроенергії.

Причиною "влада" Мелітополя назвала "планові роботи на енергооб'єктах". Що правда, вночі місцеві чули потужні вибухи. Монітори писали, що були удари по енергооб'єктах окупантів, на підстанціях "Мелітопольська-150" виникла пожежа.

Пожежа після вибухів в Мелітополі

Саме після цього в місті також зникла й вода. Ситуація настільки критична, що окупаційна влада заборонила роботу автомийок самообслуговування. Ці обмеження нібито спрямовані на "оптимізацію використання води".

Місцеві жителі неабияк занепокоєні відключеннями, які тривають кілька днів, та тим, що відновлення електропостачання під питанням. Люди на відео кажуть:

Я вже просто хочу переїхати хоч куди-небудь, де є цивілізація. Чим це все закінчиться, ніхто не знає.

Все, світла в Мелітополі немає. Апокаліпсис. Нічого не працює, світлофори не працюють, аж страшно на дорогу виїжджати.

Всі сидять без світла. Хоч воду, слава Богу, дали. Кажуть, світла не буде днів 5-7.

Ми живемо в квартирі, немає ні світла, ні води, ні газу. Не відомо, що буде далі. Вночі було багато прильотів. Якось стало страшно жити.

