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У Єгипті масово з'являються "АТБ". Що там можна купити (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
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У Єгипті можна побачити рідні назви
У Єгипті можна побачити рідні назви. Фото Колаж "Телеграф"

Асортимент там зовсім інший

Українські туристи звернули увагу, що деякі магазини у Єгипті використовують назву і логотип відомих українських мереж. Там є "Сільпо", "АТБ", "Novus", а також польська мережа "Zabka".

Українка показала єгипетський "Сільпо" у соцмережі Threads. Під її публікацією коментатори показали також "АТБ", "Novus" у Єгипті.

АТБ в Єгипті
"АТБ" в Єгипті. Фото: Фото: threads.com/@thenastenabaglay
Єгипетській АТБ з написами російською
Єгипетській "АТБ" з написами російською. Фото: facebook.com/anna.romanova

Проте попри зовнішню схожість назви та логотипу, асортимент у цих магазинах зовсім інший. Наприклад у єгипетських "Novus" та деяких "АТБ" продаються вироби зі шкіри шкіра, а в польській "Zabka" — одяг.

Сільпо у Єгипті
"Сільпо" у Єгипті. Фото: threads.com/@thenastenabaglay
Новус у Єгипті
"Новус" у Єгипті також торгує шкіряними виробами. Фото: threads.com/@thenastenabaglay
Польська Zabka у Єгипті
Є також польська "Zabka". Фото: threads.com/@thenastenabaglay

Насправді єгипетські "брати" наших мереж не мають до них відношення. Це звичайна хитрість торговців. Вони використовують знайому назву та "картинку" для привертання уваги туристів з певної країни.

Наприклад, побачивши у Єгипті "рідні" "АТБ" чи "Сільпо", українці захочуть зайти в ці магазини. Відомий бренд викликає довіру та приваблює людей. Зайшовши в магазин та побачивши, що асортимент зовсім інший, людина все одно може зацікавитися товаром та щось купити.

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари та чому зараз не знайти в "АТБ". Через удар Росії по складах мережі в багатьох містах спорожніли полиці з напоями, бакалією, а також побутовою хімією.

Теги:
#Єгипет #Магазин #АТБ