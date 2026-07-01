У Єгипті масово з'являються "АТБ". Що там можна купити (фото і відео)

Асортимент там зовсім інший

Українські туристи звернули увагу, що деякі магазини у Єгипті використовують назву і логотип відомих українських мереж. Там є "Сільпо", "АТБ", "Novus", а також польська мережа "Zabka".

Українка показала єгипетський "Сільпо" у соцмережі Threads. Під її публікацією коментатори показали також "АТБ", "Novus" у Єгипті.

"АТБ" в Єгипті. Фото: Фото: threads.com/@thenastenabaglay

Єгипетській "АТБ" з написами російською. Фото: facebook.com/anna.romanova

Проте попри зовнішню схожість назви та логотипу, асортимент у цих магазинах зовсім інший. Наприклад у єгипетських "Novus" та деяких "АТБ" продаються вироби зі шкіри шкіра, а в польській "Zabka" — одяг.

"Сільпо" у Єгипті. Фото: threads.com/@thenastenabaglay

"Новус" у Єгипті також торгує шкіряними виробами. Фото: threads.com/@thenastenabaglay

Є також польська "Zabka". Фото: threads.com/@thenastenabaglay

Навіщо єгипетські торгівці беруть для своїх магазинів назви популярних українських мереж

Насправді єгипетські "брати" наших мереж не мають до них відношення. Це звичайна хитрість торговців. Вони використовують знайому назву та "картинку" для привертання уваги туристів з певної країни.

Наприклад, побачивши у Єгипті "рідні" "АТБ" чи "Сільпо", українці захочуть зайти в ці магазини. Відомий бренд викликає довіру та приваблює людей. Зайшовши в магазин та побачивши, що асортимент зовсім інший, людина все одно може зацікавитися товаром та щось купити.

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари та чому зараз не знайти в "АТБ". Через удар Росії по складах мережі в багатьох містах спорожніли полиці з напоями, бакалією, а також побутовою хімією.