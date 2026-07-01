В Египте массово появляются "АТБ". Что там можно купить (фото и видео)

Ассортимент там совсем другой

Украинские туристы обратили внимание на то, что некоторые магазины в Египте используют название и логотип известных украинских сетей. Там есть "Сильпо", "АТБ", "Novus", а также польская сеть Zabka.

Украинка показала египетский "Сильпо" в соцсети Threads. Под ее публикацией комментаторы показали также АТБ, Novus в Египте.

"АТБ" в Египте. Фото: Фото: threads.com/@thenastenabaglay

Египетский "АТБ" с надписями на русском. Фото: facebook.com/anna.romanova

Однако, несмотря на внешнее сходство названия и логотипа, ассортимент в этих магазинах совсем другой. Например, в египетских "Novus" и некоторых "АТБ" продаются кожаные изделия, а в польской "Zabka" — одежда.

"Сильпо" в Египте. Фото: threads.com/@thenastenabaglay

"Новус" в Египте также торгует кожаными изделиями. Фото: threads.com/@thenastenabaglay

Есть также польская Zabka. Фото: threads.com/@thenastenabaglay

Зачем египетские торговцы берут для своих магазинов названия популярных украинских сетей

На самом деле, египетские "братья" наших сетей не имеют к ним отношения. Это обычная уловка торговцев. Они используют знакомое название и "картинку" для привлечения внимания туристов из определенной страны.

К примеру, увидев в Египте "родные" "АТБ" или "Сильпо", украинцы захотят зайти в эти магазины. Известный бренд вызывает доверие и привлекает людей. Зайдя в магазин и увидев, что ассортимент совсем другой, человек все равно может заинтересоваться товаром и купить что-то.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие товары и почему сейчас не найти в "АТБ". Из-за удара России по складам сети во многих городах опустели полки с напитками, бакалеей, а также бытовой химией.