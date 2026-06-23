"Щось по-мінімуму, а чогось взагалі нема": які товари і чому зараз не знайти в "АТБ"

Порожні полиці намагаються заповнити одним товаром

В мережі магазинів АТБ у Дніпрі дефіцит товарів. Спорожніли полиці з напоями, бакалії, а також побутової хімії через удар Росії по складах.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі. Він детальніше розповів, чого не вистачає магазинам.

За його словами, покупцям складно знайти такі товари, як майонези, консервація, кетчупи, мука та олія. Працівник додав: "Щось є, але в маленькій кількості, а іншого немає". Він зазначив також, що і побутової хімії наразі дуже мало.

Які товари можуть зникнути в Дніпрі. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Нагадаємо, сьогодні "Телеграф" вже писав, що спорожніли полиці не лише у Дніпрі. Дефіцит на полицях і в інших містах — зокрема, проблема торкнулася Харкова, Миколаєва, Полтави та Кам'янського.

Люди пишуть, що продавці заповнюють порожнечу одним видом товару (наприклад, виставляють в довгі ряди один вид соку або консервованого горошку, аби перекрити відсутність інших категорій продуктів).

Схожа ситуація була кілька тижнів тому, коли у магазини Дніпра та області тривалий час не привозили картоплю, а також виникали перебої з поставками соків та кондитерських виробів.

Це повʼязано з тим, що Росія вдарила по розподільчому центру корпорації "АТБ". Внаслідок ворожої атаки по логістичному хабу площею 37,5 тисяч кв. м спалахнула масштабна пожежа, яка завдала компанії багатомільйонних збитків та призвела до втрати значних запасів продукції.