Существуют ли ночные смены в "АТБ" во время комендантского часа

С началом полномасштабной войны супермаркеты по ночам не принимают покупателей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Несмотря на то, что большинство "АТБ" из-за комендантского часа во время войны работают только с 5:00 до 23:59, в сети все равно могут быть ночные смены. "АТБ" с круглосуточным графиком работы сейчас есть только в Ужгороде, где комендантский час не действует.

О том, есть ли в "АТБ" сейчас ночные смены, в соцсети Threads рассказала работница магазина. По ее словам, всегда есть смена ночного кассира.

В некоторые дни на ночные смены вызывают еще каких-то работников. Они занимаются размещением товара в торговом зале.

Когда "АТБ" снова будет работать круглосуточно

До полномасштабной войны многие магазины сети работали 24/7. С началом военного положения график работы "АТБ" изменился — супермаркеты не работают во время действия комендантского часа.

Однако многие украинцы очень ждут, когда вернется круглосуточная торговля. "Телеграф" обратился к представителям "АТБ", чтобы получить ответ, когда это может произойти.

Как отметил менеджер, фактически работа ночью зависит от двух факторов: комендантского часа и военного положения. Возврат круглосуточного режима работы не рассматривается в ближайшей перспективе. В сети добавили, что изменения возможны не раньше окончания войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, имеют ли право работники "АТБ" выяснять отношения прямо в зале. Иногда споры происходят прямо на глазах у покупателей.