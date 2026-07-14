Машини пливуть, вода затоплює під'їзди. Львів накрила потужна злива, які міста наступні (відео)
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Негода вируватиме ще кілька годин
Зранку у вівторок, 14 липня, Львів накрила сильна злива. Дороги перетворюються на ріки, а з каналізації пробиваються сильні "фонтани".
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Вони публікують відео затопленого Львова, деякими вулицями, зокрема Личаківською, Виговського, Туган-Барановського, машинам доводиться не їхати, а буквально "плисти". Місцями вода почала затоплювати підʼїзди.
Повідомляється, що блискавка влучила у львівську телевежу. Крім того, в обласному центрі фіксують перепади напруги. За словами кореспондентки "Телеграфа", світло сильно блимає.
Згідно з прогнозом сайту ventusky.com, сильний дощ та гроза у Львові триватиме ще кілька годин. До опівдня злива може трохи стишитися, близько 15 години дощ може припинитися.
Які ще міста накриє злива
Сильні дощі та грози також пройдуть в Івано-Франківську, Черкасах та Дніпрі з областями. Опади меншоъ сили також можливі практично по всій країні окрім півдня та сходу.
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