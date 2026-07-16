"А судьи кто?" Как расследование НАБУ разоблачает закулисные игры вокруг "Мотор Сичи"

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Новые факты в уголовных производствах НАБУ в отношении бывших чиновников заставляют общество по-новому посмотреть на решения, которые привели к кризису в украинском авиадвигателестроении.

Фильм-расследование журналистского проекта "Стоп коррупции", посвященный материалам производства НАБУ в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы, вызвал резонанс в профессиональном и правозащитном сообществе. Расследование привлекло внимание к механизмам принятия государственных решений, перераспределения активов и преследования должностных лиц.

Санкции, кризисы и кадровые чистки на "Мотор Сечи"

Особое место в публичном дискурсе занимает судьба предприятия "Мотор Сич" — одного из ключевых производителей авиационных двигателей в Украине. В последние годы завод испытал существенные потрясения: потерю контроля над активами, прекращение деятельности "Мотор Банка", смену руководства и сокращение производственных мощностей.

Переломным моментом стало введение в апреле 2023 персональных санкций СНБО против многолетнего руководителя предприятия, 84-летнего (на тот момент) Вячеслава Богуслаева.

В то же время в обществе возникает все больше вопросов о прозрачности формирования этих списков. Как отмечается в материалах, СБУ не выступала непосредственным инициатором подготовки санкционных материалов против Богуслаева, а четкие критерии внесения лица в подсанкционный список так и не были публично разъяснены.

Уголовное производство против инициаторов решений

Ситуация приобрела новую окраску после того, как должностные лица, причастные к принятию решений того периода, сами попали под прицел антикоррупционных органов. В частности, расследование НАБУ по экс-заместителю руководителя ОП Ростиславу Шурме и бывшему министру энергетики Герману Галущенко ставит под сомнение объективность решений, которые принимались от имени государства.

В сообществе рабочих и специалистов отрасли все чаще звучат предположения, что государственные механизмы (в частности, санкционные инструменты) могли использоваться не только в государственных интересах, но и для перераспределения влияния и активов.

"Сегодня работники предприятия констатируют разрушение значительной части потенциала отечественного авиадвигателестроения. В условиях войны потеря таких технологических способностей особенно болезненна для страны", — отмечается в расследовании.

Утрата промышленного потенциала

Правозащитники и представители промышленного сектора отмечают: дело "Мотор Сичи" и его 87-летнего эксочельщика Вячеслава Богуслаева перестало быть частной историей. Она превратилась в тест для украинской правовой системы о способности отделять политические или экономические интересы от принципа верховенства права и сохранения стратегического потенциала государства.