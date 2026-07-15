Ризик розколу суспільства: Лібанова зробила тривожну заяву

Готуватися до нових викликів усередині країни потрібно вже зараз

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Напруженість довкола мобілізації в Україні та роботи теритопіальних центрів комплектування посилюється. Суспільство стикається з ризиком розколу.

Про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю "Телеграфу": "У росіян не вистачить людей для війни: Лібанова про конфлікти з ТЦК, межі мобілізації та розколу".

"Тенденція посилюється. Є ризик розколу суспільства. Це дуже погано, адже ми не зробили висновків з того, що відбувалося в попередні роки, і думаємо, що воно якось саме все владнається. А воно не владнається", — сказала вона.

За словами Лібанової, відповідальність за збереження суспільної єдності лежить на всіх — уряд, Верховна Рада, громадяни. Вона також вважає, що після закінчення війни ситуація загостриться ще більше.

"Сьогодні ми всі згуртовані навколо "проти" [ворога]. А от після війни ми будемо змушені гуртуватися навколо "за". І я не впевнена, що українське суспільство до цього готово. І тут є величезна проблема", — пояснює співрозмовниця.

Елла Лібанова

На її думку, гібридна війна не завершиться разом із закінченням повномасштабних бойових дій. Тому необхідно готуватися до збереження єдності українського суспільства.

"Це найбільш важлива річ, яку ми сьогодні маємо зробити. Не повернення мігрантів, не економічний розвиток, а єдність українського суспільства. Це головне! Це те, завдяки чому ми вистояли у 2022 році і тримаємось сьогодні. Я сподіваюся, що, скоріш за все, ми зможемо дати собі ради і після війни. Але якщо ми це втратимо…", — підсумувала Лібанова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціолог Олексій Антипович розповів про причину конфліктів з ТЦК і погрози для влади.