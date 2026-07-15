Риск раскола общества: Либанова сделала тревожное заявление

Готовиться к новым вызовам внутри страны необходимо уже сейчас

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Напряженность вокруг мобилизации в Украине и работы территопиальных центров комплектования усиливается. Общество сталкивается с риском раскола.

Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Телеграфу": "У россиян не хватит людей для войны: Либанова о конфликтах с ТЦК, пределе мобилизации и расколе".

"Тенденция усиливается. Есть риск раскола общества. Это очень плохо, ведь мы не сделали выводов из того, что происходило в предыдущие годы, и думаем, что оно как-то само все уладится. А оно не уладится", — сказала она.

По словам Либановой, ответственость за сохранение общественного единства лежит на всех — правительстве, Верховной Раде, гражданах. Она также полагает, что после окончания войны ситуация обострится еще больше.

"Сегодня мы все сплочены вокруг "против" [врага]. А вот после войны мы будем вынуждены сплачиваться вокруг "за". И я не уверена, что украинское общество готово к этому. И здесь есть огромная проблема", — объясняет собеседница.

Элла Либанова

По ее мнению, гибридная война не завершится вместе с окончанием полномасштабных боевых действий. Потому необходимоготовиться к сохранению единства украинского общества.

"Это самая важная вещь, которую мы сегодня должны сделать. Не возвращение мигрантов, не экономическое развитие, а единство украинского общества. Это главное! Это то, благодаря чему мы выстояли в 2022 году и держимся сегодня. Я надеюсь, что, скорее всего, мы сможем справиться и после войны. Но если мы это утратим…", — подытожила Либанова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что социолог Алексей Антипович рассказал о причине конфликтов с ТЦК и угрозах для власти.