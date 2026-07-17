Будинки на мільйони та дорогі авто для дітей: як живе родина нового глави НААН (фото)

Аналіз відкритих даних показав, як змінювалося майно сім’ї академіка

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Родина президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ігоря Гриника володіє нерухомістю та автомобілями на десятки мільйонів гривень. При цьому офіційні доходи у сім’ї виглядають набагато скромнішими за це майно.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Діти-мільйонери з квартирами в елітних ЖК: чим відомий новий президент НААН" .

Згідно з інформацією нашого видання, дружина академіка у травні поточного року оформила на себе білий Volkswagen Touareg 2026 року. Вартість транспортного засобу – близько 80 тисяч доларів. Водночас у декларації цього автомобіля немає.

Білий Volkswagen Touareg 2026 року. Фото ілюстративне: monmotors

Також у минулому році на неї зареєстрували будинок площею майже 300 кв. м у Чабанах (передмістя столиці). Нерухомість вона отримала на підставі договору дарування.

Ігор Гриник. Фото: НАН України

На сина президента НААН Романа Гриніка у липні цього року було оформлено автомобіль Volkswagen Touareg 2026 року, але чорного кольору. У 2017 році, коли йому виповнилося 18 років, він офіційно став власником будинку площею понад 400 кв. м у с. Хотів (передмістя столиці).

Volkswagen Touareg 2026 чорного кольору. Фото ілюстративне: volkswagen.ua

Нерухомість оформили на підставі договору дарування. Потім у 2018 році у нього з’явилися квартири площею 70,8 та 99,5 кв. м у новобудові на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці.

На дочку Ігоря Гриника Лілію у 2018 році також було оформлено нерухомість. Вона стала власницею квартир площею 124,3 та 173,4 кв. м у ЖК Botanic Paradise. Нині лише ці два будинки можуть коштувати близько 800 тис. доларів.

Як відомо, раніше Лілія працювала помічницею судді у Верховному суді. Навіть якщо дочка академіка купувала квартири на етапі будівництва та ціна була значно меншою, квартири такої площі може дозволити собі не кожен успішний бізнесмен, не кажучи вже про дочку посадовця.

У 2020 році Лілія Гриник придбала ще одну квартиру площею близько 62 кв. у селі Новосілки неподалік столиці. А 2024-го вона стала власницею новенького BMW X5 2023 року випуску. Нині такий автомобіль коштує близько 80 тисяч доларів.

Що належить до сім’ї нового президента НААН Ігоря Гриника. Інфографіка "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як керівництво аграрної академії виводило гектари в елітному передмісті Києва.