Дома на миллионы и дорогие авто для детей: как живет семья нового главы НААН (фото)

Анализ открытых данных показал, как менялось имущество семьи академика

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Семья президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Игоря Гриника владеет недвижимостью и автомобилями на десятки миллионов гривен. При этом официальные доходы у семьи выглядят куда более скромнее этого имущества.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Дети-миллионеры с квартирами в элитных ЖК: чем известен новый президент НААН".

Согласно информации нашего издания, супруга академика в мае текущего года оформила на себя белый Volkswagen Touareg 2026 года. Стоимость транспортного средства — около 80 тысяч долларов. В то же время в декларации данного автомобиля нет.

Белый Volkswagen Touareg 2026 года. Фото иллюстративное: monmotors

Также в прошлом году на нее зарегистрировали дом площадью почти 300 кв. м в Чабанах (пригород столицы). Недвижимость она получила на основании договора дарения.

Игорь Гриник. Фото: НАН Украины

На сына президента НААН Романа Гриника в июле этого года был оформлен автомобиль Volkswagen Touareg 2026 года, но черного цвета. В 2017 году, как только ему исполнилось 18 лет, он официально стал владельцем дома площадью более 400 кв. м в с. Хотов (пригород столицы).

Volkswagen Touareg 2026 года черного цвета. Фото иллюстративное: volkswagen.ua

Недвижимость оформили на основании договора дарения. Затем в 2018 году у него появились квартиры площадью 70,8 и 99,5 кв. м в новостройке на ул. Богатырской в Оболонском районе столицы.

На дочь Игоря Гриника Лилию в 2018 году также была оформлена недвижимость. Она стала владелицей квартир площадью 124,3 и 173,4 кв. м в ЖК Botanic Paradise. Сейчас только эти два дома могут стоить около 800 тыс. долларов.

Как известно, ранее Лилия работала помощницей судьи в Верховном суде. Даже если дочь академика покупала квартиры на этапе строительства и цена была значительно меньше, квартиры такой площади может позволить себе не каждый успешный бизнесмен, не говоря уже о дочери должностного лица.

В 2020 году Лилия Гриник приобрела еще одну квартиру площадью около 62 кв.м. в селе Новоселки недалеко от столицы. А в 2024-м она стала владелицей новенького BMW X5 2023 года выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около 80 тысяч долларов.

Что принадлежит семье нового президента НААН Игоря Гриника. Инфографика "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как руководство аграрной академии выводило гектары в элитном пригороде Киева.