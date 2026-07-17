Дома на миллионы и дорогие авто для детей: как живет семья нового главы НААН (фото)
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Анализ открытых данных показал, как менялось имущество семьи академика
Семья президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Игоря Гриника владеет недвижимостью и автомобилями на десятки миллионов гривен. При этом официальные доходы у семьи выглядят куда более скромнее этого имущества.
Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Дети-миллионеры с квартирами в элитных ЖК: чем известен новый президент НААН".
Согласно информации нашего издания, супруга академика в мае текущего года оформила на себя белый Volkswagen Touareg 2026 года. Стоимость транспортного средства — около 80 тысяч долларов. В то же время в декларации данного автомобиля нет.
Также в прошлом году на нее зарегистрировали дом площадью почти 300 кв. м в Чабанах (пригород столицы). Недвижимость она получила на основании договора дарения.
На сына президента НААН Романа Гриника в июле этого года был оформлен автомобиль Volkswagen Touareg 2026 года, но черного цвета. В 2017 году, как только ему исполнилось 18 лет, он официально стал владельцем дома площадью более 400 кв. м в с. Хотов (пригород столицы).
Недвижимость оформили на основании договора дарения. Затем в 2018 году у него появились квартиры площадью 70,8 и 99,5 кв. м в новостройке на ул. Богатырской в Оболонском районе столицы.
На дочь Игоря Гриника Лилию в 2018 году также была оформлена недвижимость. Она стала владелицей квартир площадью 124,3 и 173,4 кв. м в ЖК Botanic Paradise. Сейчас только эти два дома могут стоить около 800 тыс. долларов.
Как известно, ранее Лилия работала помощницей судьи в Верховном суде. Даже если дочь академика покупала квартиры на этапе строительства и цена была значительно меньше, квартиры такой площади может позволить себе не каждый успешный бизнесмен, не говоря уже о дочери должностного лица.
В 2020 году Лилия Гриник приобрела еще одну квартиру площадью около 62 кв.м. в селе Новоселки недалеко от столицы. А в 2024-м она стала владелицей новенького BMW X5 2023 года выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около 80 тысяч долларов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как руководство аграрной академии выводило гектары в элитном пригороде Киева.