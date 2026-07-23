Поспішіть витратити "Нацкешбек": названо дату, коли гроші згорять

Кошти не можна переказувати з картки на картку або зняти в банкоматі або поповнити мобільний рахунок

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Кошти, накопичені в рамках програми "Національний кешбек", можуть незабаром згоріти на рахунках українців. Якщо їх не витратити до певної дати, гроші повернуться до державного бюджету.

Про це йдеться на офіційному сайті Дія. Термін використання Національного кешбеку — до 31 липня 2026 року (включно).

Зазначається, що кешбек за квітень українці почнуть отримувати з 3 липня. Ці кошти також необхідно використати до кінця місяця.

Водночас для виплат за травень, червень та наступні періоди діятимуть інші правила. Ці накопичення можна буде витратити до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано військовий стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Кошти можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

оплата поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книг чи іншої друкованої продукції;

надати на благодійність, у тому числі і на підтримку ЗСУ.

На що можна витратити гроші Національного кешбеку. Інфографіка: "Телеграф"

Користувачі програми отримають 5% чи 15% компенсації за покупку товарів українського виробництва. А саме:

5% кешбеку нараховують за покупку продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.

нараховують за покупку продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу. 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також продукти харчування: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українець зможе заробити на здачі пляшок, як у Європі.