Поспешите потратить "Нацкэшбек": названа дата, когда деньги сгорят

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Средства, накопленные в рамках программы "Национальный кэшбек", могут скоро сгореть на счетах украинцев. Если их не потратить до определенной даты, деньги вернутся в государственный бюджет.

Об этом говорится на официальном сайте "Дія". Сроки использования Национального кэшбека — до 31 июля 2026 года (включительно).

Отмечается, что кэшбек за апрель украинцы начнут получать с 3 июля. Эти средства также необходимо использовать до конца месяца.

В то же время для выплат за май, июнь и последующие периоды будут действовать другие правила. Эти накопления можно будет потратить до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позже 30 апреля 2028 года.

Средства можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

оплата почтовых услуг;

приобретение продуктов питания украинского производства;

приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;

покупку книг или другой печатной продукции;

донать на благотворительность, в том числе и в поддержку ВСУ.

На что можно потратить деньги Национального кэшбека. Инфографика: "Телеграф"

Пользователи программы получат 5% или 15% компенсации за покупку товаров украинского производства. А именно:

5% кэшбэка начисляют за покупку продуктов питания, автотовары, аптечные товары, изделия для сада и огорода.

начисляют за покупку продуктов питания, автотовары, аптечные товары, изделия для сада и огорода. 15% кэшбека начисляют за непродовольственные товары, такие как одежда, обувь, техника, игрушки, товары для хобби, отдыха, ремонта, а также продукты питания: твердые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинец сможет заработать на сдаче бутылок, как в Европе.