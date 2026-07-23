Бронь от мобилизации может слететь за сутки: в каком случае
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Юрист указал критическим предприятиям на важную деталь
"Забронированный" сотрудник после увольнения теряет этот статус в течение суток. В таком случае бронирование от мобилизации аннулируется автоматически.
Об этом в комментарии "РБК-Україна" рассказал юрист Николай Сиренко. В то же время внутренний перевод сотрудника на другую должность или в другое подразделение в пределах той же компании не отменяет бронирование.
Основания для отмены бронирования строго регламентированы и прописаны в пункте 31 правительственного Порядка №76:
- Увольнение сотрудника с занимаемой должности.
- Утрата предприятием статуса критически важного.
- Ликвидация организации или компании.
- По представлению руководителя.
Если вместо уволенного специалиста нужно забронировать нового, работодателям важно соблюдать правильный алгоритм:
- Сперва снять бронь с текущего работника.
- И только после этого проводить процедуру увольнения.
Важный технический нюанс: сама отмена бронирования занимает около 15 минут, но обновление информации в системе "Дія" может занимать до двух суток. Пока старый сотрудник числится в системе забронированным, занять его место по квоте не получится.
Ранее сообщалось, что украинские аграрные предприятия, имеющие статус критически важных и бронирующие своих сотрудников, должны до 10 августа подтвердить его в Министерстве экономики. Для этого нужно предоставить два документа.