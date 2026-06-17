Загинули одразу два захисники неба. Що про них відомо та яких пілотів Україна втратила раніше

Обидва герої брали участь у захисті України

У авіакатастрофі з бомбардувальником Су-24М в Хмельницькій області загинув льотчик-випробовувач ДП "Антонов" та військовий пілот Повітряних сил України Богдан Загорулько. Разом з ним пішов з життя 23-річний захисник українського неба Богдан Бабенко.

Про загибель Загорулька повідомив авіаційний експерт і журналіст Анатолій Уваренко. За його словами, Загорулько був одним з найкращих льотчиків-випробовувачів підприємства "Антонов". Відомим його зробили демонстраційні польоти на модернізованому транспортному літаку Ан-32RE, зокрема виконання складних фігур вищого пілотажу.

"Широкому загалу він відомий виконанням "бочок" на індійському Ан-32RE", – написав Уваренко.

Богдан Загорулько. Фото: facebook.com/anatolij.uvarenko

Коли почалася повномасштабна війна, Богдан Загорулько мобілізувався до лав Повітряних сил ЗСУ. Освоївши фронтовий бомбардувальник Су-24М, він брав участь у захисті країни.

"Він завжди викликав у мене велику повагу як Пілот і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Мав честь працювати разом. Країна повинна знати своїх Героїв", — написав Анатолій Уваренко.

Фрагменти Су-24М з місця аварії. Фото: Прокуратура України

Місце падіння бомбардувальника. Фото: Прокуратура України

Для довідки: ДП "Антонов" — це флагман української авіації, який розробляє, будує та обслуговує всесвітньо відомі вантажні, пасажирські та спеціальні літаки.

Також загинув 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко

Про загибель земляка в авіакатастрофі на Хмельниччині на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Богодухівської громади Володимир Бєлий. Бабенко служив штурманом у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка та брав участь у захисті українського неба від російських атак. Богдан був єдиним сином у родині.

Богдан Бабенко мріяв захищати Батьківщину. Фото: facebook.com/volodimir.belij

"Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще з дитинства він вирішив, що його місія — захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї №3, він упевнено йшов до своєї мрії: спочатку — військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба", — пише Бєлий.

Богдан Бабенко. Фото: facebook.com/volodimir.belij

Українські пілоти, які загинули під час війни

Інформація про точну кількість загиблих військових пілотів не розповсюджується. Однак відомо, що найбільші втрати були у 2022 році. За даними Вікіпедії, у перший рік повномасштабної війни загинуло 45 пілотів та штурманів винищувачів (Су-27, МіГ-29), штурмовиків (Су-25) та бомбардувальників (Су-24).

Наступними роками втрати були меншими, але не менш болючими. Розповідаємо про кількох українських льотчиків, які загинули, захищаючи нашу країну.

Так, у серпні 2023 року під час виконання навчального польоту в Житомирській області загинув Андрій Пільщиков (позивний "Джус") — капітан, льотчик-винищувач 40-ї бригади тактичної авіації. З початку повномасштабного вторгнення він здійснив понад 500 годин бойових польотів. Разом з ним загинули ще два пілоти — майор В’ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.

У серпні 2024 року загинув пілот винищувача F-16 Олексій Месь, позивний "Moonfish". Він був справжнім героєм, який у своєму останньому бою знищив три російські крилаті ракети та один ударний БпЛА.

У лютому 2025 року під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач капітан Іван Болотов. Молодий пілот мав лише 24 роки, але встиг проявити себе як досвідчений та професійний військовий.

У вересні 2025 року Україна втратила молодого льотчика Олександра Боровика. Він служив в 39-й бригаді.

У березні цього року на Східному напрямку загинув пілот полковник Олександр Довгач. Він був Героєм України та командиром 39-ї бригади тактичної авіації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Су-24, який розбився на Хмельниччині. Цей надзвуковий "Фехтувальник" здатний виконувати завдання за будь-якої погоди.