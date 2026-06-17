Рус

Загинули одразу два захисники неба. Що про них відомо та яких пілотів Україна втратила раніше

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Богдан Загорулько та Богдан Бабенко Новина оновлена 17 червня 2026, 13:34
Богдан Загорулько та Богдан Бабенко. Фото Колаж "Телеграф"

Обидва герої брали участь у захисті України

У авіакатастрофі з бомбардувальником Су-24М в Хмельницькій області загинув льотчик-випробовувач ДП "Антонов" та військовий пілот Повітряних сил України Богдан Загорулько. Разом з ним пішов з життя 23-річний захисник українського неба Богдан Бабенко.

Про загибель Загорулька повідомив авіаційний експерт і журналіст Анатолій Уваренко. За його словами, Загорулько був одним з найкращих льотчиків-випробовувачів підприємства "Антонов". Відомим його зробили демонстраційні польоти на модернізованому транспортному літаку Ан-32RE, зокрема виконання складних фігур вищого пілотажу.

"Широкому загалу він відомий виконанням "бочок" на індійському Ан-32RE", – написав Уваренко.

Богдан Загорулько
Богдан Загорулько. Фото: facebook.com/anatolij.uvarenko

Коли почалася повномасштабна війна, Богдан Загорулько мобілізувався до лав Повітряних сил ЗСУ. Освоївши фронтовий бомбардувальник Су-24М, він брав участь у захисті країни.

"Він завжди викликав у мене велику повагу як Пілот і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Мав честь працювати разом. Країна повинна знати своїх Героїв", — написав Анатолій Уваренко.

Фрагменти Су-24М з місця аварії
Фрагменти Су-24М з місця аварії. Фото: Прокуратура України
Місце падіння бомбардувальника Су-24М
Місце падіння бомбардувальника. Фото: Прокуратура України

Для довідки: ДП "Антонов" — це флагман української авіації, який розробляє, будує та обслуговує всесвітньо відомі вантажні, пасажирські та спеціальні літаки.

Також загинув 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко

Про загибель земляка в авіакатастрофі на Хмельниччині на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Богодухівської громади Володимир Бєлий. Бабенко служив штурманом у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка та брав участь у захисті українського неба від російських атак. Богдан був єдиним сином у родині.

Богдан Бабенко
Богдан Бабенко мріяв захищати Батьківщину. Фото: facebook.com/volodimir.belij

"Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще з дитинства він вирішив, що його місія — захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї №3, він упевнено йшов до своєї мрії: спочатку — військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба", — пише Бєлий.

Богдан Бабенко
Богдан Бабенко. Фото: facebook.com/volodimir.belij

Українські пілоти, які загинули під час війни

Інформація про точну кількість загиблих військових пілотів не розповсюджується. Однак відомо, що найбільші втрати були у 2022 році. За даними Вікіпедії, у перший рік повномасштабної війни загинуло 45 пілотів та штурманів винищувачів (Су-27, МіГ-29), штурмовиків (Су-25) та бомбардувальників (Су-24).

Наступними роками втрати були меншими, але не менш болючими. Розповідаємо про кількох українських льотчиків, які загинули, захищаючи нашу країну.

Так, у серпні 2023 року під час виконання навчального польоту в Житомирській області загинув Андрій Пільщиков (позивний "Джус") — капітан, льотчик-винищувач 40-ї бригади тактичної авіації. З початку повномасштабного вторгнення він здійснив понад 500 годин бойових польотів. Разом з ним загинули ще два пілоти — майор В’ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.

У серпні 2024 року загинув пілот винищувача F-16 Олексій Месь, позивний "Moonfish". Він був справжнім героєм, який у своєму останньому бою знищив три російські крилаті ракети та один ударний БпЛА.

У лютому 2025 року під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач капітан Іван Болотов. Молодий пілот мав лише 24 роки, але встиг проявити себе як досвідчений та професійний військовий.

У вересні 2025 року Україна втратила молодого льотчика Олександра Боровика. Він служив в 39-й бригаді.

У березні цього року на Східному напрямку загинув пілот полковник Олександр Довгач. Він був Героєм України та командиром 39-ї бригади тактичної авіації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Су-24, який розбився на Хмельниччині. Цей надзвуковий "Фехтувальник" здатний виконувати завдання за будь-якої погоди.

Теги:
#Авіакатастрофа #Літак #Пілоти #Су-24