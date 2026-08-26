Годиннику Буданова не страшний РЕБ: який аксесуар носить очільник ОП (фото)

У глави ОП на зап'ясті аксесуар не за всі гроші світу та з цікавою "начинкою"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Голова Офісу президента та колишній керівник ГУР Кирило Буданов засвітив не занадто дорогий, але незвичайний годинник. Таким технологіям віддають перевагу військові, копи та рятувальники.

Про оригінальний аксесуар "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches.

Годинник, який носить Буданов, вітчизняного виробництва. Український бренд KLEYNOD на ринку вже 34 роки, але здобув популярність лише після початку повномасштабного вторгнення. Саме тоді бренд почав виготовляти тактичні годинники для військових.

У 2025 році KLEYNOD випустив годинник у колаборації з ГУР. Саме модель під назвою "Українська сила, КT-840.TR", яка коштує майже 25 тисячі гривень, носить глава ОП.

Годинник Кирила Буданова. Колаж "Телеграф"

Фахівець вважає аксесуар досить дивним, по-перше, через те, що він має водозахист лише 100 метрів.

"Звісно, з ним можна плавати, але для годинника, який треба використовувати в надскладних умовах, я вважаю, що бажано мати водозахист 200 метрів — просто про всяк випадок, із запасом", – каже він.

Діаметр годинника — 44 міліметри, тобто він досить великий. Також він має сапфірове скло.

Самодостатня підсвітка служить десятиліттями

"Також на циферблаті є тритієві трубки — маленькі колбочки, всередині яких знаходиться тритій. І вони можуть постійно світитися понад 10 років, тобто це справді хороша технологія", – каже блогер.

Зазначимо, що більшість годинників заряджаються під світлом фотолюмінесценції — їх потрібно підсвітити, після чого вони світяться кілька хвилин, а потім тьмяніють. Тритій не заряджається, він просто світиться.

Годинник Кирила Буданова. Фото: скриншот

У темній кабіні, затопленому відсіку, під час пошуково-рятувальної операції о 3-й годині ночі або на глибині 30 метрів під водою циферблат завжди видно з першого погляду. Саме тому поліція, пожежники та інші елітні підрозділи віддають перевагу годинникам з цією технологією.

Кампанія Luminox взагалі стверджує, що тритієві трубки будуть повноцінно світитися не 10, а усі 25 років.

Механізм – ідеальний для військових, але…

Співрозмовник видання зазначає, що для військового годинника кварцовий механізм — це правильний вибір. Кварц точніший, ударостійкіший, краще підходить для роботи в умовах сильних електромагнітних полів, зокрема коли використовуються РЕБи.

Механічний годинник можна намагнітити, після чого він почне дуже сильно поспішати. А з кварцом такої проблеми немає. Тому для військових саме кварц буде ідеальним. Сам Ronda 715 має заявлену виробником ударостійкість і магнітне екранування.

"Але співвідношення ціни до використаних матеріалів тут, на мою думку, неадекватне. Годинник коштує 24 810 гривень — це понад 500 доларів. При цьому механізм у ньому копійчаний, а, наскільки я розумію, основні компоненти виробляються в Китаї. В Україні годинник лише збирається. Тобто потрібно встановити стрілки, поставити циферблат, вставити скло в корпус, усе закрутити — і годинник готовий", – каже він.

Сам механізм справді дуже простий і недорогий: його можна знайти приблизно за 21–26 доларів. І саме не відповідну "начинці" ціну фахівець вважає другим мінусом годинника Буданова після не найбільшого водозахисту.

Нагадаємо, на руці командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького помітили годинник вартістю близько 535 євро (приблизно 25 800 грн). "Телеграф" розповів, що про нього відомо.