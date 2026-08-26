Часам Буданова не страшен РЭБ: какой аксессуар носит руководитель ОП (фото)

У главы ОП на запястье аксессуар не за все деньги мира и с интересной "начинкой"

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Глава Офиса президента и бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов засветил не слишком дорогие, но необычные часы. Такие технологии предпочитают военные, копы и спасатели.

Об оригинальном аксессуаре "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блогер с канала cats_and_watches.

Часы, которые носит Буданов, отечественного производства. Украинский бренд KLEYNOD на рынке уже 34 года, но приобрел известность только после начала полномасштабного вторжения. Именно тогда бренд начал производить тактические часы для военных.

В 2025 году KLEYNOD выпустил часы в коллаборации с ГУР. Именно модель под названием "Украинская сила, КT-840.TR", которая стоит около 25 тысяч гривен, носит глава ОП.

Часы Кирилла Буданова. Коллаж "Телеграф"

Специалист считает аксессуар довольно странным, во-первых, из-за того, что он имеет водозащиту всего 100 метров.

"Конечно, с ними можно плавать, но для часов, которые нужно использовать в сверхсложных условиях, я считаю, что желательно иметь водозащиту 200 метров — просто на всякий случай, с запасом", — говорит он.

Диаметр часов — 44 миллиметра, то есть они достаточно большие. Также они имеют сапфировое стекло.

Самодостаточная подсветка служит десятилетиями

"Также на циферблате есть тритиевые трубки — маленькие колбочки, внутри которых находится тритий. И они могут постоянно светиться более 10 лет, то есть это действительно хорошая технология", – говорит блогер.

Отметим, что большинство часов заряжаются под светом фотолюминесценции – их нужно подсветить, после чего они светятся несколько минут, а затем тускнеют. Тритий не заряжается, он просто светится.

Часы Кирилла Буданова. Фото: скриншот

В темной кабине, затопленном отсеке, во время поисково-спасательной операции в 3 часа ночи или на глубине 30 метров под водой циферблат всегда виден с первого взгляда. Именно поэтому полиция, пожарные и другие элитные подразделения предпочитают часы этой технологии.

Компания Luminox вообще утверждает, что тритиевые трубки будут полноценно светиться не 10, а все 25 лет.

Механизм – идеален для военных, но…

Собеседник издания отмечает, что для военных часов кварцевый механизм – это правильный выбор. Кварц более точный, более удароустойчивый, лучше подходит для работы в условиях сильных электромагнитных полей, в частности когда используются РЭБы.

Механические часы можно намагнитить, после чего они начнут очень сильно спешить. А с кварцем такой проблемы нет. Поэтому для военных именно кварц будет идеальным. Сам Ronda 715 обладает заявленной производителем ударопрочностью и магнитным экранированием.

"Но соотношение цены к использованным материалам здесь, по моему мнению, неадекватное. Часы стоят 24 810 гривен — это более 500 долларов. При этом механизм в нем копеечный, а, насколько я понимаю, основные компоненты производятся в Китае. В Украине часы только собираются. То есть нужно установить стрелки, поставить циферблат, вставить стекло в корпус, все закрутить — и часы готовы", – говорит он.

Сам механизм действительно очень прост и недорог: его можно найти примерно за 21-26 долларов. И именно не соответствующую "начинке" цену специалист считает вторым минусом часов Буданова после не самой лучшей водозащиты.

Напомним, на руке командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого заметили часы стоимостью около 535 евро (примерно 25 800 грн). Телеграф рассказал, что о них известно.