Зеленський на напрямі, де ЗСУ прорвали оборону ворога: яка ситуація там зараз (мапа)

Глава держави нагородив військових

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У середу, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав фронт. Глава держави працював разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим на Олександрівському напрямі.

Про це Зеленський повідомив на своєму каналі в Telegram. Президент нагородив військових 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, а також подякував іншим військовослужбовцям, які понад 4 роки відбивають російську загрозу.

"Передусім – наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності. Росія почала свою повномасштабну війну після 30-ї річниці, але вже понад чотири роки українські воїни з гордістю і стійкістю бʼються за збереження нашої держави. Це головне, чому Україна є і живе. Відзначив бійців державними нагородами. Дякую за службу!

І обговорили сьогодні з командирами, як посилити наш захист. Є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників", — написав Зеленський.

Зазначимо, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ за 26 серпня (08:00 за Києвом), російські окупанти провели кілька атак на Олександрівському напрямку. Це ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Терново, Олександроград та Красногорське.

Карта фронту на Олександрівському напрямі/Фото: deepstatemap

Додамо, що з січня по серпень 2026 року Сили оборони України провели на цьому напрямі успішну наступальну операцію "Олександрівський наступ", яка завершилася звільненням 745 км² території.

Нагадаємо, 26 серпня президент України Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи, що породило масу мемів та жартів. До речі, такої честі удостоювалися лише кілька громадян США.