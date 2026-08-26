Зеленский на направлении, где ВСУ прорвали оборону врага: какая ситуация там сейчас (карта)

Глава государства наградил военных

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В среду, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский побывал на фронте. Глава государства работал вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым на Александровском направлении.

Об этом Зеленский сообщил на своем канале в Telegram. Президент наградил военных 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, а также поблагодарил других военнослужащих, которые более 4 лет отражают российскую угрозу.

"Прежде всего – наша благодарность воинам, благодаря которым Украина может этими днями отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости. Россия начала свою полномасштабную войну после 30-й годовщины, но уже более четырех лет украинские воины с гордостью и стойкостью сражаются за сохранение нашего государства. Это главное, почему Украина есть и живет. Отметил бойцов государственными наградами. Спасибо за службу!

И обсудили сегодня с командирами, как усилить нашу защиту. Есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопросы прямого финансирования бригад, "СЗЧ", подготовка и поощрение воинов. Все проработаем. Нужно максимально усиливать наших защитников", — написал Зеленский.

Отметим, согласно сводке Генштаба ВСУ за 26 августа (08:00 по Киеву), российские оккупанты провели несколько атак на Александровском направлении. Это участок фронта на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Терново, Александроград и Красногорское.

Карта фронта на Александровском направлении/Фото: deepstatemap

Добавим, что с января по август 2026 года Силы обороны Украины провели на этом направлении успешную наступательную операцию "Александровское наступление", которое завершилось освобождением 745 км² території.

Напомним, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера Илона Маска орденом Свободы, что породило массу мемов и шуток. К слову, такой чести удостаивались лишь несколько граждан США.