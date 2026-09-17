Тримайте коробочку під рукою: 5 несподіваних способів використати зубочистки

Зубочистка може виручити не лише за столом

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Коробочка із зубочистками є майже на кожній кухні. Вони дешеві, займають мало місця й можуть стати у пригоді далеко за межами обіднього столу.

Як пише портал MSN, завдяки маленькому розміру та гострому кінчику зубочистки можуть дістатися до важкодоступних місць та стануть в нагоді під час дрібного ремонту. Ось п'ять незвичних способів використати їх удома.

Почистити роз’єм для зарядки телефона

У роз’ємі для зарядки з часом накопичується пил, ворс із кишень та інше дрібне сміття. Через це штекер може не входити до кінця, а телефон — заряджатися з перебоями.

Зубочистка допоможе обережно дістати сміття з роз’єму. Перед очищенням вимкніть телефон і акуратно пройдіться зубочисткою вздовж країв, не засовуючи її глибоко всередину.

Очищення роз’єму для зарядки телефона. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Щоб харчова плівка не торкалася торта

Якщо потрібно накрити торт із кремом харчовою плівкою, але не хочеться, щоб вона прилипла до десерту та зіпсувала декор, допоможуть звичайні зубочистки. Встромокніть їх вертикально по краях торта, щоб вони спрацювали як міні-опори, а зверху натягніть плівку — так вона триматиметься на вазі й не торкатиметься десерту.

Перед подачею до столу обов'язково переконайтеся, що витягли абсолютно всі зубочистки.

Прочистити душову лійку

У маленьких отворах душової лійки з часом накопичується мінеральний наліт, через що вода починає текти слабше. Для їх ефективного очищення чудово допоможе звичайна зубочистка, злегка змочена в суміші води та білого оцту — вона легко дістанеться до важкодоступних місць, куди губкою чи щіткою просто не дотягнутися.

Прочистити душову лійку. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Підтягнути розхитану петлю шафи

Якщо гвинт у петлі шафи розхитався, можливо, отвір навколо нього став занадто великим. Через це гвинт уже не тримається так міцно, як раніше.

Викрутіть його, а в отвір вставте кілька зубочисток, змащених столярним або ПВА-клеєм. Зайве відламайте чи зріжте врівень із поверхнею.

Після цього закрутіть гвинт назад. Зубочистки заповнять порожній простір, тому гвинт знову триматиметься міцніше.

Розплутати маленький вузол

Якщо нитка, мотузка або шнурок зав’язалися в тугий маленький вузол, не поспішайте брати ножиці.

Вставте гострий кінчик зубочистки в центр вузла й обережно порухайте ним у різні боки. Коли всередині з’явиться трохи вільного місця, петлі можна буде поступово розплутати пальцями.

Розплутування вузла. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

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