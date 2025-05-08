"Килим" постелено — пасажири на підлозі: у Росії триває колапс в аеропортах (фото, відео)

Пасажири деяких рейсів два дні провели в аеропорту

У Росії триває колапс в аеропортах, і деякі пасажири чекають на виліт понад 30 годин. Масові затримки рейсів відбулися після атаки низки міст дронами та введення плану "Килим".

Інформація про це 8 травня з’являється у різних російських пабліках. Baza пише, що всі московські аеропорти нібито працюють у штатному режимі, але графік польотів поки що не відновлено.

"Пасажири рейсу Москва — Чита "Уральських авіаліній" дві ночі провели в Домодєдово. Вони мали вилетіти 6 травня о 19:40, але рейс перенесли. Спочатку — на пару годин, а потім, як і всі інші, — до ранку. Але й 7-го числа вилетіти їм не вдалося: пасажирів пустили на борт лише о 6:40 ранку 8 травня", — йдеться у заяві.

Також майже добу чекає свого вильоту рейс тієї ж авіакомпанії до Стамбула. Подібна ситуація у пасажирів рейсу до Анталії авіакомпанії "S7" – з вечора 6 травня їхній виліт перенесли на ніч 8 травня. А в Шереметьєво пасажири рейсу до Анталії чекали свого вильоту понад 21 годину. Представники авіакомпанії нічим не змогли їм допомогти. Та ж доля спіткала пасажирів рейсу до Красноярська. Наголошується, що у Внуково на табло горять червоним усі рейси "Турецьких авіаліній". Ймовірно, рейси після довгої затримки вирішили скасувати.

За даними Росавіації, зі 186 літаків, які здійснили посадку на запасних аеродромах 6–7 травня, вже вилетіли за своїм напрямком 165.

Тим часом у Пулково підтвердили, що в аеропорту залишилося ще 24 літаки, перенаправлені до Петербурга через обмеження. У Мінтрансі заявили, що всі російські авіакомпанії нібито зможуть повернутися до штатного розкладу до 18:00 8 травня.

Український військовий та блогер Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook також висловився з цього приводу. Він пише, що до подібних колапсів слід звикати.

Що сталося раніше

7 травня регулярні нальоти дронів у Росії викликали серйозні наслідки. Крім цілей, які вражають дрони, росіяни зіткнулися з ще одним ефектом від атак — зупинка авіасполучення.

Наприклад, найбільший російський перевізник Аерофлот скасував 52 рейси з Москви й ще 54 — у напрямку столиці. Затримано понад 140 рейсів до Москви й з неї. Це стосується рейсів самого Аерофлоту (Шереметьєво) та його дочірньої компанії Росія (Внуково). І це лише один авіаперевізник. Також про скасовання або затримку рейсів оголосила ціла низка компаній. Атаки, нагадаємо, тривають уже кілька днів і на роботі аеропортів вони також відбивалися.

При цьому йдеться не лише про звичайні рейси. До Путіна на парад ніяк не можуть долетіти його друзі. Літак президента Сербії Олександра Вучича, який прямував до Москви на парад 9 травня, приземлився до Баку, оскільки він не мав дозволу на політ до російської столиці через бойові дії. Пізніше він отримав дозвіл на продовження польоту, але удар по репутації Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Московська область вночі 5 травня опинилася під атакою ударних безпілотників. Росіяни змушені були запровадити план "Килим" у міжнародному аеропорту "Внуково" неподалік Москви. Це означало, що у повітряному просторі біля аеропорту з’явилися повітряні об’єкти.