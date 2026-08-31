Іноземцям в Україні радять бути ще обережнішими: що кажуть країни Заходу

Чи справді Україна небезпечна для поїздок

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США 28 серпня оновили рекомендації щодо поїздок в Україну і залишили для всієї країни найвищий, четвертий рівень небезпеки — Do Not Travel. На тлі нових російських атак жорсткі попередження для своїх громадян також мають Велика Британія, Німеччина, Італія та Нідерланди.

"Телеграф" розібрався, що саме радять громадянам п'ять країн, коли вони востаннє змінювали свої попередження та чого побоюються найбільше.

США залишили Україні четвертий рівень

Найсвіжіше оновлення серед розглянутих країн зробили Сполучені Штати. Держдепартамент США опублікував нову версію рекомендацій щодо України 28 серпня 2026 року.

Для всієї території України залишається Level 4 — Do Not Travel, тобто найвищий рівень небезпеки, за якого американцям радять не їхати до країни. Четвертий рівень уже діяв, а цього разу американська сторона оновила опис ризиків і ситуації з бойовими діями.

Четвертий рівень небезпеки. Фото: "Телеграф"

Причина — триваюча російсько-українська війна та ризик ракетних і дронових атак. Причому американське відомство окремо підкреслює: небезпека стосується не лише територій безпосередньо біля фронту.

У новій рекомендації також зазначено, що ситуація з безпекою може швидко змінюватися, а мандрівники мають бути готові залишити країну практично без попередження.

Окремо США нагадують про закритий повітряний простір України, комендантські обмеження та ризик того, що навіть регіони, які не є прифронтовими, можуть опинитися під російським ракетним чи дроновим ударом.

Британія попереджає не лише про ракети, а й про зиму

Велика Британія оновила свою рекомендацію раніше — 14 серпня 2026 року. Британське МЗС по-різному оцінює ситуацію в різних областях України.

До більшості областей України британцям радять не їхати. Водночас для восьми західних областей — Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Львівської, а також частин Волинської, Рівненської та Житомирської — діє рекомендація утримуватися від усіх поїздок, крім необхідних. Окремо максимально жорстке попередження діє щодо Криму та територій поблизу кордону з Білоруссю.

Оцінка Британського МЗС по областях України. Фото: "Телеграф"

Причиною британці називають високу інтенсивність російських атак.

За даними британського МЗС, протягом останніх трьох місяців Росія в середньому запускала по Україні понад 5000 дронів і понад 100 ракет щомісяця. Лише у липні 2026 року, за британськими даними, РФ застосувала близько 150 балістичних ракет.

У цей же період кількість цивільних жертв щомісяця перевищувала 2000 — це найвищі місячні показники з весни 2022 року, зазначає британське МЗС.

Але британське МЗС звертає увагу не лише на безпосередню загрозу ракетних і дронових ударів.

Окремо діє попередження про можливі наслідки нових ударів по українській енергосистемі. Через пошкодження мереж можуть початися як аварійні відключення, так і планові обмеження електропостачання.

І це може потягнути за собою проблеми одразу з кількома системами.

Йдеться про:

електроенергію;

централізоване опалення;

водопостачання;

зв'язок;

транспорт та іншу критичну інфраструктуру.

Особливу увагу британці звертають на зимовий період. У їхній рекомендації зазначено, що в найхолодніші періоди температура в Україні може опускатися нижче −20°C.

Британцям, які все ж перебувають в Україні, радять стежити за графіками відключень, мати запас води та їжі, заряджені телефони, теплий одяг і необхідні речі на випадок тривалого перебою з електрикою.

Також британське МЗС попереджає, що страховий поліс може бути недійсним, якщо людина вирушає в регіон всупереч рекомендаціям. Конкретні наслідки залежать від умов страховки.

Німеччина: небезпека є навіть на заході

Німеччина востаннє оновлювала основну версію своєї рекомендації 13 серпня 2026 року.

При цьому 24 серпня німецьке МЗС внесло зміни до окремих розділів сторінки. Там оновили інформацію про бойові дії та внутрішню ситуацію, а також внесли редакційні правки.

Німецьке МЗС попереджає, що в Україні майже щодня відбуваються російські повітряні атаки із застосуванням ракет, крилатих ракет і дронів.

Рекомендації МЗС Німеччини. Фото: "Телеграф"

Причому, як наголошують у Берліні, під загрозою перебувають усі регіони України.

Це стосується і західних областей, які багато українців та іноземців традиційно вважали відносно безпечними.

Німецьке МЗС також попереджає про можливі удари по інфраструктурі та цивільних об'єктах. Окремо йдеться про ризик перебоїв з електрикою, опаленням, газом і водою, які у разі масштабних пошкоджень можуть тривати не лише кілька годин, а й довше.

Італія радить не їхати в Україну взагалі

Італія оновила свою рекомендацію 18 серпня 2026 року.

Італійське МЗС категорично не рекомендує поїздки в Україну з будь-якою метою через зростання загрози російських атак.

Рекомендації МЗС Італії. Фото: "Телеграф"

Тобто йдеться не про обмеження лише для окремих регіонів. Рекомендація поширюється на всю Україну.

При цьому громадянам Італії, які вже перебувають у країні, нагадують про необхідність негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, прямувати до укриттів та виконувати вказівки української влади.

Червона зона для всієї країни: що радять Нідерланди

Актуальну рекомендацію нідерландське МЗС оновило 20 серпня 2026 року.

Для Нідерландів вся територія України залишається червоною зоною.

Рекомендації МЗС Нідерландів. Фото: "Телеграф"

Нідерландське МЗС закликає громадян утриматися від будь-яких поїздок до України через високі безпекові ризики.

А нідерландцям, які вже перебувають в Україні, радять залишити країну, якщо це можна зробити безпечно.

Нідерландське МЗС також попереджає, що посольство може не мати можливості допомогти громадянам у разі надзвичайної ситуації.

Причиною оновлення рекомендації вказане погіршення безпекової ситуації через посилення загрози російських повітряних атак.

Про що насправді говорять попередження

Попри різні дати та формулювання, у рекомендаціях цих країн є спільна риса.

Західні уряди дедалі частіше наголошують: небезпека в Україні не обмежується районами біля фронту.

У США звертають увагу на те, що російські атаки можуть відбуватися далеко від лінії бойових дій. Німеччина прямо попереджає про можливість ударів у будь-якій частині України, а британське МЗС наголошує на загрозі для західних областей, куди все ж допускає лише необхідні поїздки.

Окремо іноземні відомства говорять про наслідки атак по критичній інфраструктурі. У разі масштабних ударів по енергосистемі люди можуть зіткнутися не лише з небезпекою під час самої атаки, а й із тривалими перебоями в роботі базових комунальних систем.

Саме тому Британія вже окремо готує своїх громадян до можливих зимових перебоїв і радить заздалегідь мати базові запаси та теплі речі.

Актуальні рекомендації п'яти країн показують, що ризики для іноземців оцінюють дуже серйозно.

Росія посилює удари

Останніми місяцями Росія збільшила кількість масованих повітряних атак по Україні. Окупанти дедалі частіше застосовують одночасно велику кількість ударних дронів і ракети різних типів.

"Телеграф" розповідав, що під ударами опиняються великі склади, розподільчі та сортувальні центри, логістичні хаби й інші об'єкти, пов'язані з торгівлею та доставкою.

Окремою ціллю залишається енергетична система. Пошкодження об'єктів генерації та електромереж можуть призводити до масштабних відключень, а разом із електроенергією — до проблем із водопостачанням, опаленням і зв'язком. З наближенням осені та зими ризик таких атак залишається одним із головних викликів для України.