"Броня – це броня!": "Новатор 2С" готовий закрити потреби Сил оборони у евакуаційних авто

У евак-відсіку облаштовані висувні полички та чотири лежачих місця

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Подвиг молодшого лейтенанта Владислава Польського, який на звичайному пікапі прорвався крізь "кілл-зону" задля порятунку побратимів, сколихнув країну та вкотре підсвітив величезний запит армії на медеваки. Поранені бійці та медики на передовій потребують надійного броньованого захисту тут і тепер. І українські зброярі готові його надати — це бронеавтомобіль "Новатор 2С" від Ukrainian Armor, який серійно виробляється в Україні та здатний закрити цю критичну потребу.

"Телеграф" відвідав демонстрацію "Новатора 2С" та поспілкувався з розробниками, представниками медичного командування і самими бойовими медиками, котрі вже випробували автівку в реальних умовах. На майданчику презентації говорили не лише про технічні деталі бронемашини, а й про головне — скільки таких авто насправді потрібно фронту і як швидко виробник може їх надати.

Евакуація під прицілом

Війна змінилася. Зі стрімким розвитком безпілотних технологій ці трансформації стали безповоротними. Смуга поблизу лінії зіткнення, яка раніше вважалася "сірою зоною" і завдяки рельєфу була візуально недоступна для противника, з появою масових FPV-дронів перетворилася на суцільну зону ураження. Тепер усе це поле проглядається наскрізь: ворожа аеророзвідка фіксує будь-який рух, а колісна техніка атакується за лічені хвилини після виходу на маршрут.

За таких умов підходи до порятунку поранених довелося переглядати буквально на ходу. Історія евакуації, яку здійснив командир роти Владислав Польський, наочно показала цю нову жорстоку реальність: коли підбито навіть спеціалізованого робота-евакуатора, командиру доводиться грати в лотерею зі смертю на звичайному цивільному авто. Те, що пікап тоді прорвався крізь щільний вогонь — це чисте диво і винятковий героїзм.

Але на фронті, де ворожі дрони полюють за кожною машиною медиків, виживання не може триматися лише на везінні. Звичайні неброньовані колеса на передовій перетворилися на легку мішень, тому Силам оборони критично потрібна техніка іншого класу захисту. І така техніка в Україні цілком доступна, причому значно дешевше закордонних аналогів. Це спеціалізований санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С".

ТТХ медичного бронеавтомобіля "Новатор 2С"

Роботи не замінять людину: правило "золотої години"

Головна проблема порятунку життів на лінії фронту сьогодні — це надто широка "кілл-зона". Генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас пояснює: популярні зараз наземні роботизовані комплекси (НРК), хоч і виконують важливу функцію, не здатні самотужки вирішити завдання евакуації.

"Швидкість евакуації наземними роботизованими комплексами доволі повільна. І основна проблема — це те, що робот не надасть вам допомогу. Це не медичний працівник. А всі ми знаємо про правило "золотої години" (критичний час після поранення, протягом якого надання медичної допомоги найефективніше рятує життя, — ред.) , — зазначає керівник підприємства.

Керівник Ukrainian Armor Владислав Бельбас під час демонстрації "Новатор 2С"

Саме тому "Новатор 2С" проєктувався як повноцінний броньований комплекс евакуації з переднього краю. Машина має спеціальну задню апарель та обладнана системою автоматичного завантаження і розвантаження поранених. Бронекапсула розрахована на перевезення 4 осіб у лежачому стані або до 6 бійців у сидячому. Медик під час руху перебуває поруч і може проводити інтенсивну терапію безпосередньо в дорозі, під надійним протибалістичним та протимінним захистом корпусу. Для покращення безпеки медичні "Новатори" можуть додатково оснащуватися решітками для захисту та системами РЕБ.

Кейсевак і медевак: де саме працює "Новатор 2С"

Щоб розуміти, чому армії потрібна саме така техніка, варто розділяти етапи порятунку бійців. Про це розповів полковник медичної служби, начальник управління координації військової медицини Командування медичних сил Ігор Пліс. Сучасна лінія бойового зіткнення через щільність дронів закрита для будь-яких габаритних машин. Там бійців витягують на ношах або за допомогою логістичних наземних роботів.

Полковник медичної служби, начальник управління координації військової медицини Командування медичних сил Ігор Пліс

"Вивіз пораненого з лінії зіткнення без медичного супроводу, якнайшвидше і попутним транспортом — це кейсевак. Для цього використовують звичайні ноші, а з техніки - багі, звичайні авто, чи навіть БМП Bradley, які повертаються з бойового завдання. Але справжня медична евакуація — медевак — починається на точках передачі поранених, у найближчих безпечних зонах. Саме тут працює "Новатор 2С". Це машина, де екіпаж під захистом броні може негайно почати весь комплекс заходів для збереження життя: підтримку дихання, серцево-судинної системи та інфузійну терапію", - пояснює Ігор Пліс.

Раніше точки передачі поранених на звичайні цивільні "швидкі" відбувалися значно ближче до фронту. Через прозорість поля бою та FPV-дрони цей етап змістився вглиб. Відтак захищений бронеавтомобіль став головною ланкою, що зв’язує передову та стабілізаційні пункти чи медичні роти.

Будні в капсулі: погляд зсередини від бойового медика

Про особливості роботи в медичному відсіку на майданчику презентації розповів санітарний інструктор, молодший сержант Руслан Козлов з позивним "Танцор". Маючи досвід експлуатації базової лінійки "Новаторів" для десанту та ротацій, він наголошує, що броня цієї платформи — це базовий пріоритет, коли небо переповнене дронами.

Бойові медики демонструють переваги "Новатор 2С"

"За ТТХ машина витримує підрив до шести кілограмів вибухової речовини, захищає від уламків та мін. У мого побратима було пряме попадання ворожого дрона в таку броню — машина все витримала, весь особовий склад залишився цілим. Ну бо броня – це броня", — каже "Танцор".

Водночас медик ділиться і професійною специфікою роботи на колесах. Проведення маніпуляцій на швидкості по розбитій фронтовій дорозі вимагає серйозної підготовки. Крім того, реальність диктує свої вимоги до комплектації екіпажу.

"У капсулі облаштовані висувні полички та чотири лежачих місця. Але об'єктивно — один медик у русі не зможе одночасно повноцінно стежити за чотирма важкими пацієнтами. Тому оптимальний екіпаж для такої машини — це водій та двоє медиків (або медик із помічником)", — зауважує бойовий медик

Досвід "Люті", Сумщини та Курського напрямку

"Новатор 2С" — це не просто теорія чи виставковий зразок, машина вже має серйозний бойовий досвід у найгарячіших точках оборони та під час наступальних операцій. Показники її живучості перевірені в найсуворіших умовах.

"Я був безпосереднім керівником медичного забезпечення на Курському напрямку, також ми активно тестували та застосовували цю машину на Сумщині в інтересах Сил оборони. Вона витримувала удари FPV-дронів і показала феноменальну прохідність. Ми заїжджали в такі місця, куди інша колісна техніка просто не здатна була доїхати", — ділиться досвідом полковник Пліс.

Його слова підтверджує і "окопна реальність" штурмовиків. Командир роти тактичної евакуації об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Вікторія Гусак (позивний "Кара") розповідає, що на сході їхній підрозділ через щільний вогонь втратив частину техніки, але всі ці прильоти обійшлися без втрат особового складу — броня "Новатора" повністю врятувала людей.

Командир роти тактичної евакуації об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" Вікторія Гусак ("Кара") розповідає про досвід експлуатації "Новатор 2С" в бойових умовах

"Бували ситуації, коли під час забору поранених прилітали FPV-дрони. Від удару електроніка може "випасти в помилку", але наші навчені водії швидко скидають її прямо на ходу, і броньовик продовжує рух. Окремий плюс — колеса. Навіть із пошкодженими шинами система докаток дозволяє вийти з-під вогню. У нас був випадок, коли водій успішно доїжджав до безпечної зони на трьох колесах. Було й таке, що машина переверталася, але за допомогою лебідки екіпаж сам повернув її в стрій і вивіз людей без жодної нової травми", — наголошує Вікторія.

Медичний фідбек з фронту дозволив удосконалити броньовик прямо в процесі виробництва. За порадами медиків "Люті" та Командування медичних сил, всередині "Новатора 2С" додали якісне зоноване світло, модернізували систему фіксації нош та переробили кріплення під дефібрилятори й нагрівачі крові.

Формула забезпечення фронту: від батальйону до загальних потреб

За словами Владислава Бельбаса, зараз на фронті вже успішно працюють кілька сотень авто "Новатор 2С" — їх активно використовують Національна гвардія та Національна поліція. Водночас загальні потреби Сил оборони у захищеному медичному транспорті є величезними. За різними оцінками, загальний дефіцит становить від 600 одиниць (як першочергова заявка на доукомплектування, за даними полковника Пліса) до близько 10 тисяч автомобілів на всю лінію фронту (так вважає Владислав Бельбас), якщо враховувати потреби абсолютно всіх родів військ та силових структур.

У "Новатор 2С" — усе необхідне медичне обладнання завжди під рукою

При цьому полковник Ігор Пліс наголошує, що на рівні безпосереднього забезпечення підрозділів на передовій ідеальна формула — це 4–5 броньованих машин на один батальйон. Війна диктує свої жорстокі умови: медеваки працюють у зонах постійних обстрілів, регулярно зазнають уражень і є фактично "розхідним матеріалом". Аби система евакуації працювала безперебійно, армії потрібен постійний і надійний потік нової техніки на заміну пошкодженій.

Українська розробка спроможна витримувати цей темп і серйозно економити оборонний бюджет. Вартість "Новатора 2С" для внутрішнього замовника становить близько 14–15 мільйонів гривень, що приблизно втричі дешевше за закордонні аналоги схожого класу, як-от канадський Roshel.

Серійні контракти та парадокси тендерів

Сама колісна платформа "Новатор" серійно випускається і поставляється силовикам з 2018 року (НГУ купує її з 2019-го, Нацполіція — з 2023 року). Обидва відомства мають чинні контракти та продовжують активно замовляти техніку. Проте у питанні співпраці з Міністерством оборони виникає дивний парадокс. Як зазначає Владислав Бельбас, Агенція оборонних закупівель (АОЗ) раніше публічно декларувала плани щодо замовлення до 200 броньованих автомобілів для потреб ЗСУ. Проте реальність виявилася іншою.

Санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С". Вигляд на евак-відсік

"На жаль, останнім часом запрошення на такі закупівлі ми не отримували. Тому розмови про те, що ці закупівлі відбуваються за прозорим тендерним принципом – все більше нагадує фейк, адже ми, як один із основних виробників вітчизняних бронеавтомобілів, жодного запрошення на такі торги не бачили", — констатує керівник підприємства.

Проте вихід із цього глухого кута є. За словами Ігоря Пліса, наразі опрацьовується закупівля близько 200 автомобілів "Новатор 2С" за рахунок коштів міжнародної допомоги. Оскільки машина є суто медичним, а не наступальним засобом, її фінансування можна залучати в межах гуманітарних програм навіть від тих держав (як-от Японія), які офіційно не постачають Україні зброю, але готові фінансувати порятунок життів.

Експортний бар'єр: 20% ціни за повітря

Маючи виробничу потужність у понад 1000 автомобілів на рік, "Українська бронетехніка" могла б активно залучати валюту в країну, адже закордонний інтерес до українських медеваків із реальним бойовим досвідом колосальний. Проте експортний напрямок наразі заблокований діючою урядовою постановою, яка ввела 20-відсоткове вивізне мито на продукцію оборонного призначення.

Санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С"

"Ми ж не виробляємо всередині країни автомобільні компоненти — двигуни чи мости. Наше підприємство створює унікальний броньований корпус і здійснює фінальну високотехнологічну збірку. Але через імпортні вузли ми не маємо надвисокої маржинальності. Якщо штучно завищити вартість машини ще на 20% мита, українська техніка миттєво втрачає свою головну конкурентну перевагу на зовнішніх ринках", — пояснює Бельбас.

Наразі Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) спільно з Кабміном та Міноборони намагається переглянути ці правила. Зброярі пропонують знизити експортне мито для техніки, озброєння та боєприпасів до 5%, залишивши обмежувальні 20% виключно для сегментів дронів та РЕБ. На переломі цієї бюрократичної системи стоїть велике питання: чи отримає український ОПК можливість дихати, розвиватися та масштабувати виробництво "коліс життя", які щодня виривають поранених бійців із кігтів смерті на передовій.

Поки на вищих щаблях тривають дискусії щодо умов закупівель та експортних обмежень, на передовій час продовжує вимірюватися хвилинами "золотої години". Подвиги українських командирів на цивільних пікапах доводять незламність духу нашої армії, але системно виграти війну технологій і дронів можна лише системним забезпеченням. Український "Новатор 2С" довів свою живучість у реальних боях на Сході та на Курщині, і вітчизняні зброярі готові постачати ці "колеса життя" сотнями. Адже зрештою формула виживання на нулі залишається незмінною: героїзм рятує в моменті, але надійна броня — рятує завжди.