"Броня – это броня!": "Новатор 2С" готов закрыть потребности Сил обороны в эвакуационных авто

В эвак-отсеке обустроены выдвижные полки и четыре лежачих места

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Подвиг младшего лейтенанта Владислава Польского, который на обычном пикапе прорвался сквозь "килл-зону" ради спасения побратимов, всколыхнул страну и подсветил огромный запрос армии на медэваки. Раненые бойцы и медики на передовой нуждаются в надежной бронированной защите здесь и сейчас. И украинские оружейники готовы его предоставить — это бронеавтомобиль "Новатор 2С" от Ukrainian Armor, который серийно производится в Украине и способен закрыть эту критическую потребность.

"Телеграф" посетил демонстрацию "Новатора 2С" и пообщался с разработчиками, представителями медицинского командования и самими боевыми медиками, уже испытавшими автомобиль в реальных условиях. На площадке презентации говорили не только о технических деталях бронемашины, но и о главном — сколько таких авто действительно нужно фронту и как быстро производитель может их предоставить.

Эвакуация под прицелом

Война поменялась. Со стремительным развитием беспилотных технологий эти трансформации стали безповоротными. Полоса вблизи линии столкновения, которая ранее считалась "серой зоной" и благодаря рельефу была визуально недоступна для противника, с появлением массовых FPV-дронов превратилась в сплошную зону поражения. Теперь все это поле просматривается насквозь: вражеская аэроразведка фиксирует любое движение, а колесная техника атакуется в считанные минуты после выхода на маршрут.

В таких условиях подходы к спасению раненых пришлось пересматривать буквально на ходу. История эвакуации, которую осуществил командир роты Владислав Польский, наглядно показала эту новую жестокую реальность: когда подбит даже специализированный работ-эвакуатор, командиру приходится играть в лотерею со смертью на обычном гражданском авто. То, что пикап прорвался сквозь плотный огонь — это чистое чудо и исключительный героизм.

Но на фронте, где вражеские дроны охотятся за каждой машиной медиков, выживание не может держаться только на везении. Обычные небронированные колеса на передовой превратились в легкую мишень, поэтому силам обороны критически нужна техника другого класса защиты. И такая техника в Украине вполне доступна, причем значительно дешевле зарубежных аналогов. Это специализированный санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С".

ТТХ медицинского бронеавтомобиля "Новатор 2С"

Работы не заменят человека: правило "золотого часа"

Главная проблема спасения жизней на линии фронта сегодня — слишком широкая "килл-зона". Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас объясняет: популярные сейчас наземные роботизированные комплексы (НРК), хотя и выполняют важную функцию, не способны самостоятельно решить задачу эвакуации.

"Скорость эвакуации наземными роботизированными комплексами довольно медленная. И основная проблема — это то, что робот не предоставит вам помощь. Это не медицинский работник. А все мы знаем о правиле "золотого часа" (критическое время после ранения, в течение которого оказание медицинской помощи эффективнее всего спасает жизнь, — ред.)", – отмечает руководитель предприятия.

Руководитель Ukrainian Armor Владислав Бельбас во время демонстрации "Новатор 2С"

Поэтому "Новатор 2С" проектировался как полноценный бронированный комплекс эвакуации с переднего края. Машина имеет специальную заднюю аппаратуру и оборудована системой автоматической загрузки и разгрузки раненых. Бронекапсула рассчитана на перевозку 4 человек в лежачем состоянии или до 6 бойцов в сидячем. Медик во время движения находится рядом и может проводить интенсивную терапию непосредственно в пути, под надежной противобаллистической и противоминной защитой корпуса. Для улучшения безопасности медицинские "Новаторы" могут дополнительно оснащаться решетками для защиты и системами РЭБ.

Кейсэвак и медэвак: где работает "Новатор 2С"

Чтобы понимать, почему армии нужна именно такая техника, следует разделять этапы спасения бойцов. Об этом рассказал полковник медицинской службы, начальник управления координации военной медицины Командования медицинских сил Игорь Плис. Современная линия боевого столкновения из-за плотности дронов закрыта для любых габаритных машин. Там бойцов вытаскивают на носилках или с помощью логистических наземных роботов.

Полковник медицинской службы, начальник управления координации военной медицины Командования медицинских сил Игорь Плис

"Вывоз раненого с линии столкновения без медицинского сопровождения, как можно быстрее и попутным транспортом — это кейсэвак. Для этого используют обычные носилки, а из техники — баги, обычные авто, или даже возвращающиеся с боевой задачи БМП Bradley. Но настоящая медицинская эвакуация — медевак, – начинается на точках передачи раненых, в ближайших безопасных зонах. Именно здесь работает "Новатор 2С". Это машина, где экипаж под защитой брони может немедленно начать весь комплекс мер по сохранению жизни: поддержку дыхания, сердечно-сосудистой системы и инфузионную терапию", — объясняет Игорь Плис.

Раньше точки передачи раненых на обычные гражданские "скорые" происходили гораздо ближе к фронту. Из-за прозрачности поля боя и FPV-дроны этот этап сместился вглубь. Следовательно, защищенный бронеавтомобиль стал главным звеном, связывающим передовую и стабилизационные пункты или медицинские роты.

Будни в капсуле: взгляд изнутри от боевого медика

Об особенностях работы в медицинском отсеке на площадке презентации рассказал санитарный инструктор, младший сержант Руслан Козлов с позывным "Танцор". Имея опыт эксплуатации базовой линейки "Новаторов" для десанта и ротаций, он отмечает, что броня этой платформы — это базовый приоритет, когда небо переполнено дронами.

Боевые медики демонстрируют преимущества "Новатор 2С"

"По ТТХ машина выдерживает подрыв до шести килограммов взрывчатого вещества, защищает от обломков и мин. У моего побратима было прямое попадание вражеского дрона в такую броню — машина все выдержала, весь личный состав остался целым. Ну, потому что броня — это броня", — говорит "Танцор".

В то же время, медик делится и профессиональной спецификой работы на колесах. Проведение манипуляций на скорости по разбитой фронтовой дороге требует серьезной подготовки. Помимо этого, действительность диктует свои требования к комплектации экипажа.

"В капсуле обустроены выдвижные полки и четыре лежачих места. Но объективно — один медик в движении не сможет одновременно полноценно следить за четырьмя тяжелыми пациентами. Поэтому оптимальный экипаж для такой машины — это водитель и два медика (или медик с помощником)", — отмечает боевой медик.

Опыт "Люти", Сумщины и Курского направления

"Новатор 2С" — это не просто теория или выставочный образец, у машины уже есть серьезный боевой опыт в самых горячих точках обороны и во время наступательных операций. Показатели ее живучести проверены в суровых условиях.

"Я был непосредственным руководителем медицинского обеспечения на Курском направлении, также мы активно тестировали и применяли эту машину на Сумщине в интересах Сил обороны. Она выдерживала удары FPV-дронов и показала феноменальную проходимость. Мы заезжали в такие места, куда другая колесная техника просто не способна была доехать", — делится опытом полковник Плис.

Его слова подтверждает и "окопная реальность" штурмовиков. Командир роты тактической эвакуации объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Виктория Гусак (позывной "Кара") рассказывает, что на востоке их подразделение из-за плотного огня потеряло часть техники, но все эти прилеты обошлись без потерь личного состава — броня "Новатора" полностью спасла людей.

Командир роты тактической эвакуации объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" Виктория Гусак ("Кара") рассказывает об опыте эксплуатации "Новатор 2С" в боевых условиях

"Бывали ситуации, когда во время эвакуации раненых прилетали FPV-дроны. От удара электроника может "выпасть в ошибку", но наши обученные водители быстро сбрасывают ее прямо на ходу, и броневик продолжает движение. Отдельный плюс — колеса. Даже с поврежденными шинами система докаток позволяет выйти из-под огня. У нас был случай, когда водитель успешно доезжал до безопасной зоны на трех колесах. Бывало и такое, что машина переворачивалась, но с помощью лебедки экипаж сам вернул ее в строй и вывез людей без единой новой травмы", — подчеркивает Виктория.

Медицинский фидбек с фронта позволил усовершенствовать броневик прямо в процессе производства. По советам медиков "Люти" и Командования медицинских сил, внутри "Новатора 2С" добавили качественный зонированный свет, модернизировали систему фиксации носилок и переделали крепеж под дефибрилляторы и нагреватели крови.

Формула обеспечения фронта: от батальона до общих потребностей

По словам Владислава Бельбаса, сейчас на фронте уже успешно работают несколько сотен авто "Новатор 2С" — их активно используют Национальная гвардия и Национальная полиция. В то же время общие потребности Сил обороны в защищенном медицинском транспорте огромны. По разным оценкам, общий дефицит составляет от 600 единиц (в качестве первоочередной заявки на доукомплектование, по данным полковника Плиса) до около 10 тысяч автомобилей на всю линию фронта (так считает Владислав Бельбас), если учитывать потребности абсолютно всех родов войск и силовых структур.

В "Новаторе 2С" — все необходимое медицинское оборудование всегда под рукой

При этом полковник Игорь Плис отмечает, что на уровне непосредственного обеспечения подразделений на передовой идеальная формула — это 4-5 бронированных машин на один батальон. Война диктует свои жестокие условия: медэваки работают в зонах постоянных обстрелов, регулярно поражаются и являются фактически "расходным материалом". Чтобы система эвакуации работала бесперебойно, армии требуется постоянный и надежный поток новой техники на замену поврежденной.

Украинская разработка может выдерживать этот темп и серьезно экономить оборонный бюджет. Стоимость "Новатора 2С" для внутреннего заказчика составляет около 14–15 миллионов гривен, что примерно втрое дешевле зарубежных аналогов подобного класса, таких как канадский Roshel.

Серийные контракты и парадоксы тендеров

Сама колесная платформа "Новатор" серийно выпускается и поставляется силовикам с 2018 года (НГУ покупает ее с 2019-го, Нацполиция — с 2023 года). Оба ведомства имеют действующие контракты и продолжают активно заказывать технику. Однако в вопросе сотрудничества с Министерством обороны возникает странный парадокс. Как отмечает Владислав Бельбас, Агентство оборонных закупок (АОЗ) ранее публично декларировало планы по заказу до 200 бронированных автомобилей для нужд ВСУ. Однако реальность оказалась иной.

Санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С". Вид на эвак-отсек

"К сожалению, в последнее время приглашений на такие закупки мы не получали. Поэтому разговоры о том, что эти закупки проходят по прозрачному тендерному принципу – все больше напоминает фейк, ведь мы как один из основных производителей отечественных бронеавтомобилей ни одного приглашения на такие торги не видели", — констатирует руководитель предприятия.

Однако выход из этого тупика есть. По словам Игоря Плиса, в настоящее время прорабатывается закупка около 200 автомобилей "Новатор 2С" за счет средств международной помощи. Поскольку машина является чисто медицинским, а не наступательным средством, ее финансирование можно привлекать в рамках гуманитарных программ даже от тех государств (например Япония), которые официально не поставляют Украине оружие, но готовы финансировать спасение жизней.

Экспортный барьер: 20% цены за воздух

Имея производственную мощность более чем 1000 автомобилей в год, "Украинская бронетехника" могла бы активно привлекать валюту в страну, ведь зарубежный интерес к украинским медэвакам с реальным боевым опытом колоссальный. Однако экспортное направление заблокировано действующим правительственным постановлением, которое ввело 20-процентную вывозную пошлину на продукцию оборонного назначения.

Санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С"

"Мы же не производим внутри страны автомобильные компоненты — двигатели или мосты. Наше предприятие создает уникальный бронированный корпус и осуществляет финальную высокотехнологичную сборку. Но из-за импортных узлов у нас нет сверхвысокой маржинальности. Если искусственно завысить стоимость машины еще на 20% пошлины, украинская техника мгновенно теряет свое главное конкурентное преимущество на внешних рынках", — объясняет Бельбас.

Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) совместно с Кабмином и Минобороны пытается пересмотреть эти правила. Оружейники предлагают снизить экспортную пошлину для техники, вооружения и боеприпасов до 5%, оставив ограничительные 20% исключительно для сегментов дронов и РЭБ. На переломе этой бюрократической системы стоит большой вопрос: получит ли украинский ОПК возможность дышать, развиваться и масштабировать производство "колес жизни", которые ежедневно вырывают раненых бойцов из когтей смерти на передовой.

Пока на более высоких ступенях продолжаются дискуссии по условиям закупок и экспортных ограничений, на передовой время продолжает измеряться минутами "золотого часа". Подвиги украинских командиров на гражданских пикапах доказывают несгибаемость духа нашей армии, но системно выиграть войну технологий и дронов можно только системным обеспечением. Украинский "Новатор 2С" доказал свою живучесть в реальных боях на Востоке и Курщине, и отечественные оружейники готовы поставлять эти "колеса жизни" сотнями. Ведь в конце концов формула выживания на нуле остается неизменной: героизм спасает в данный момент, но надежная броня спасает всегда.