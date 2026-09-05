Мелочь не берут? Можно ли в "АТБ" на кассе рассчитаться мелкими монетами

Возможность расчета монетами существует во всех магазинах сети

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Покупатель в АТБ имеет право оплатить свою покупку монетами независимо от суммы. Кассир не имеет права отказать в такой оплате.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети. По его словам, даже если это будут монеты номиналом в 50 копеек, оплату должны принять.

Какие монеты в обращении в Украине

Самая мелкая разменная монета на сентябрь 2026 года — 50 копеек. Монеты номиналом 10 копеек принимают в магазинах и на кассах, но с октября 2025 года их постепенно изымают: банки больше не выдают их, и они постепенно исчезают из обращения. В то же время ходят монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен современных образцов. Также в обращении остается желтая 1-гривневая монета старого образца, тоже постепенно исчезающая.

Монеты 1, 2, 5,10 грн. Фото: vin.gov.ua

Если в кассе "АТБ" нехватка — кого заставят платить

Ошибка кассира при расчете может обернуться для него не только неприятным разговором с руководством. По словам сотрудника сети "АТБ", если кассир ошибся во время расчета и из-за этого возникла нехватка, деньги он возвращает из собственного кармана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как кассиров "АТБ" наказывают за медленную работу. Как таковых штрафов за это нет, однако темп работы работников может повлиять на размер их премий.