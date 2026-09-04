Чеки в "АТБ" друкують навіть після відмови покупця? Що з ними роблять

Як утилізують розрахункові документи

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В "АТБ" покупцю не видають чек автоматично після кожної покупки, касир спочатку питає, чи він потрібний. Проте чек друкується незалежно від відповіді клієнта.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". За його словами, чеки друкуються після кожної оплати товару на касі.

"Просто касир запитує, чи вам треба віддавати, чи ні. Щоб вони не валялися на касі як зайве сміття, їх викидають. У кожного є відро для сміття, куди їх викидають. Потім вони утилізуються просто зі звичайним сміттям", — розповів робітник мережі.

Фіскальний касовий чек – це розрахунковий документ, створений у паперовому або електронному форматі. Він підтверджує факт купівлі товару чи отримання послуги. У покупців, які мають додаток "АТБ", чек в електронному вигляді з'являється у додатку після кожної покупки.

Чому чеки в "АТБ" друкують дуже дрібним шрифтом

Чеки в "АТБ" друкуються дуже дрібним шрифтом. Через це частину інформації буває складно прочитати, особливо людям із поганим зором.

Як розповіли представники мережі, менший шрифт на чеках почали використовувати ще на початку повномасштабної війни. Головною причиною стала необхідність економити касову стрічку. У складний період компанія намагалася зменшити витрати та забезпечити стабільну роботу магазинів, тому формат друку чеків змінили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть якщо ви загубили або викинули чек після покупки в "АТБ", шанс повернути товар все одно є. Однак без документа, який підтверджує придбання, процедура стає значно складнішою.