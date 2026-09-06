Уже не как во время пандемии: как на самом деле дезинфицируют корзины в "АТБ"

Во время пандемии коронавируса этим занимались регулярно

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В "АТБ" моют и дезинфицируют продуктовые корзины по степени необходимости. После глобальной пандемии коронавируса этим уже не занимаются каждый день.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети. По его словам, подобная процедура проходит как минимум раз в месяц.

"Как часто на самом деле дезинфицируют и моют продуктовые корзины и тележки в "АТБ"? По срокам я точно не скажу. Это происходит раз в месяц или раз в две недели. При ковиде это было намного жёстче, часто очень. Я не помню, чуть ли не каждый день обрабатывали.

Сейчас, по моему опыту, где-то раз в месяц. А вообще смотрят по степени загрязнения. Если действительно они уже вымазались, их перебирают, и уборщица моет, дезинфицирует. Как-то так", — заявил сотрудник.

Обзор на скидки в "АТБ с "02.09 по 08.09.26

Ранее "Телеграф" уже писал о наказаниях за медлительность кассиров в "АТБ". Прямых штрафов за это не предусмотрено, но скорость работы напрямую влияет на размер премии. Кроме того, "Телеграф" сообщал, можно ли расплатиться в магазинах сети копейками. К слову, самая мелкая разменная монета на сентябрь 2026 года — 50 копеек.