У блекаути не буде ще й води? Яким поверхам не пощастить

Глава ОСББ пояснила, як працює водопостачання

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Стандартного тиску у водопровідних мережах зазвичай вистачає для того, щоб вода підіймалася на верхні поверхи старих п'ятиповерхівок та дев'ятиповерхівок навіть за умови відключень світла. А ось на верхні поверхи висоток вода не може піднятися без додаткового обладнання.

Чому на верхніх поверхах старих будинків вода є навіть під час блекаутів

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Генератор під насос не врятує? Що насправді потрібно висоткам, щоб не залишитися без води

Як пояснила "Телеграфу" голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна, радянську забудову проєктували за конкретним технічним розрахунком. Тиску міських мереж мало вистачати рівно на дев'ять поверхів, тому висота масової забудови в ті часи була саме такою.

"До дев'ятого поверху мережі міста мають достатньо тиску води", — зазначила Бородіна.

Через це у старих п'яти- та дев'ятиповерхових будинках питання подачі води під час блекауту фактично не виникає. Тиску в мережах вистачає, додаткового обладнання для підйому води на верхні поверхи не треба.

Особливості та проблеми водопостачання у висотках — є три зони

У висотках, які вищі за дев'ять поверхів, інженери розділяють будівлю на зони водопостачання. Перша зона — з першого по дев'ятий поверх, друга зона — усе, що вище. Третя зона є лише у найвищих комплексах, на кшталт "Сонячної Рів'єри" чи "Княжого Затону".

ЖК "Сонячна Рів'єра". Фото: ccktm.com

"Навіть у високих будинках на першу зону тиску від міста часто вистачає, а от друга і третя зона завжди без води, якщо їх нічим не підживлювати", — пояснює експертка.

У будинках із трьома зонами водопостачання обладнання для підйому води доводиться встановлювати окремо для кожної зони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 35-річний будинок на два під'їзди, 18 і 14 поверхів, пережив цілодобове відключення електроенергії — і при цьому в мешканців працювали ліфти, вода й опалення. Секрет — у системі, яку будинок будував власними силами понад рік.