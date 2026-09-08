В блэкауты не будет еще и воды? Каким этажам не повезет
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Глава ОСМД объяснила, как работает водоснабжение
Стандартного давления в водопроводных сетях обычно хватает для того, чтобы вода поднималась на верхние этажи старых пятиэтажек и девятиэтажек даже при отключении света. А вот на верхние этажи высоток вода не может подняться без дополнительного оборудования.
Почему на верхних этажах старых домов вода есть даже во время блэкаутов
Подробнее читайте в материале "Телеграф": Генератор под насос не спасет? Что на самом деле нужно высоткам, чтобы не остаться без воды
Как пояснила "Телеграфу" глава ОСМД и глава общественной организации "Лідерки управління житлом" Юлия Бородина, советскую застройку проектировали по конкретному техническому расчету. Давления городских сетей должно было хватать ровно на девять этажей, поэтому высота массовой застройки в те времена была именно такой.
"До девятого этажа сети города имеют достаточно давления воды", — отметила Бородина.
Поэтому в старых пяти- и девятиэтажных домах вопрос подачи воды во время блэкаутов фактически не возникает. Давления в сетях хватает, дополнительного оборудования для подъема воды на верхние этажи не нужно.
Особенности и проблемы водоснабжения в высотках – есть три зоны
В высотках выше девяти этажей инженеры разделяют здание на зоны водоснабжения. Первая зона – с первого по девятый этаж, вторая зона – все, что выше. Третья зона есть только в самых высоких комплексах, вроде "Солнечной Ривьеры" или "Княжеского Затона".
"Даже в высоких домах на первую зону давления от города часто хватает, а вот вторая и третья зона всегда без воды, если их ничем не подпитывать", — объясняет эксперт.
В домах с тремя зонами водоснабжения оборудование для подъема воды приходится устанавливать отдельно для каждой зоны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 35-летний дом на два подъезда, 18 и 14 этажей, пережил круглосуточное отключение электроэнергии — и при этом у жителей работали лифты, вода и отопление. Секрет — в системе, которую дом строил собственными силами больше года.