Кто может стать новым генпрокурором Украины: названы три вероятных кандидатуры

Кто будет возглавлять высший государственный орган прокуратуры в Украине

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На фоне операции "Карфаген" Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора. Есть несколько возможных кандидатур, которые могли бы заменить его в должности.

О том, кто может стать новым генпрокурором Украины, "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта ChatGPT. По заключению ИИ, кандидат должен быть достаточно лояльным властям и иметь вес внутри прокурорской системы. Также после "Карфагена" особенно важно, чтобы он не тянул за собой новый коррупционный скандал. ChatGPT назвал трех главных кандидатов.

Алексей Хоменко – вероятность около 40%

Алексей Хоменко. Фото: Офис генерального прокурора

У первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко уже есть опыт управления ОГП. Именно он стал и. о. генпрокурора после увольнения Андрея Костина. Плюс кандидатуры Хоменко в том, что он знает прокуратуру, ее руководителей и механизмы работы. Для власти после скандала это преимущество: можно говорить о "перезагрузке" без глобальных кадровых изменений.

Максим Крым – вероятность около 20–25%

Максим Крым является заместителем генпрокурора и человеком, близким к нынешней властной конфигурации. В прошлом он возглавлял Киевскую областную прокуратуру. ИИ обратил внимание, что еще в августе медийность Крыма начали наращивать — в интервью "РБК-Украина" он рассказал о давлении правоохранителей на бизнес, работу прокуратуры и реформирование системы.

Максим Крым. Фото: РБК-Украина

По оценке ИИ, если Банковая сделает ставку не просто на "и.о.", а на нового генпрокурора с относительно чистого листа, кандидатура Крыма подходит больше, чем Хоменко. Он человек системы, но при этом не так ассоциируется с руководством ОГП. Еще один плюс – в открытых источниках нет привязки Крыма к скандалу "Карфаген".

Александр Клименко – вероятность около 15%

Этот вариант нейросеть оценивает как "менее очевидный, но потенциально очень сильный". Руководитель САП Александр Клименко сейчас — одна из самых независимых фигур в прокурорской системе. У него есть опыт работы с антикоррупционными делами и находится по другую сторону нынешнего конфликта НАБУ/САП — ОГП.

Александр Клименко. Фото: advokatpost.com

Назначением главой Генпрокуратуры после "Карфагена" человека с антикоррупционной репутацией власти дали бы сигнал Западу и украинскому обществу, что не намерены "заметать под ковер" этот скандал. Однако Клименко не является кандидатурой, очевидно удобной Банковой поэтому, по оценке ИИ, его кандидатура скорее могла бы стать компромиссным вариантом в случае сильного давления со стороны партнеров и общества.

Операция "Карфаген" — что о ней известно

4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, которая прикрывала работу сети мошеннических колл-центров. Операцию назвали "Карфаген". Ее фигурантом является чиновник ОГП, поэтому следователи провели обыски в прокуратуре и, по данным СМИ, задержали начальника одного из департаментов Сергея Крапива (на пленках — "Канцлер")

Как рассказали в НАБУ, начальник Департамента международно-правового сотрудничества ОГП работал под руководством человека, который имел высокие полномочия и мог гарантировать ему полную безнаказанность. Имя не назвали, но отметили, что тот раньше был руководителем Налоговой службы.

В то же время сам "Канцлер" во время телефонного разговора с одним из своих пособников называет его "Андреевичем". Это отчество тогдашнего генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

НАБУ сообщило о разоблачении пяти человек в рамках производства по ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества). Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Руслан Кравченко заявил, что в рамках дела "Карфаген" в ОГП отстранили семерых должностных лиц.

Ранее "Телеграф" писал, что в декларации Сергея Кропивы немалое состояние, в том числе большая сумма денег наличными и новый земельный участок.