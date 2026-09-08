На всіх не вистачить: у кого у багатоповерхівках буде вода у разі довгого блекауту

У багатьох мешканців сформувалося завищене очікування щодо запасів води у багатоповерхівці

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На тлі потенційних руйнівних ударів РФ по енергосистемі України у мешканців багатоквартирних будинків постають питання. Чи слід ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) встановлювати власні резервуари для запасів води у разі тривалого блекауту.

Резервуари з водою зазвичай призначені тільки для укриттів, а не для всього будинку. Про це "Телеграфу" розповіла голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна.

Великих запасів для всіх мешканців будинок точно не зможе зробити. Юлія Бородіна

За словами експертки, вимога запасати воду стосується не всього житлового комплексу, а укриттів та "пунктів незламності". Цей резерв призначений для тих, хто фізично залишається в будівлі та не має змоги виїхати. Реалістичний зимовий сценарій — коли більшість мешканців залишають холодний будинок, а одиниці залишаються у підвальному укритті під час тривог. Саме під цю невелику групу і розраховується обсяг: універсального "запасу на пару днів" для всієї багатоповерхівки в реальних умовах просто не існує.

Юлія Бородіна

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Повне інтерв’ю експертки читайте у матеріалі "Телеграфа" : "Генератор під насос не врятує? Що насправді потрібно висоткам, щоб не залишитися без води".