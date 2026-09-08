На всех не хватит: у кого в многоэтажках будет вода в случае долгого блэкаута

У многих жильцов сформировалось завышенное ожидания касательно запасов воды в многоэтажке

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На фоне потенциальных разрушительных ударов РФ по энергосистеме Украины у жителей многоквартирных домов возникает вопрос. Следует ли ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) устанавливать собственные резервуары для запасов воды на случай длительного блэкаута.

Резервуары с водой, обычно, предназначены только для укрытий, а не для всего дома. Об этом "Телеграфу" рассказала глава ОСМД и глава общественной организации "Лидерки управления жильем" Юлия Бородина.

Больших запасов для всех жильцов дом точно не сможет сделать. Юлия Бородина

По словам эксперта, требование запасать воду касается не всего жилого комплекса, а укрытий и "пунктов несокрушимости". Этот резерв предназначен для тех, кто физически остается в здании и не имеет возможности уехать. Реалистичный зимний сценарий — когда большинство жителей покидает холодный дом, а единицы остаются в подвальном укрытии во время тревог. Именно под эту небольшую группу и рассчитывается объем: универсального "запаса на пару дней" для всей многоэтажки в реальных условиях попросту не существует.

Юлия Бородина

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Полное интервью эксперта читайте в материале "Телеграфа": "Генератор под насос не выручит? Что на самом деле нужно высоткам, чтобы не остаться без воды".