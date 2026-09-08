На всех не хватит: у кого в многоэтажках будет вода в случае долгого блэкаута
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У многих жильцов сформировалось завышенное ожидания касательно запасов воды в многоэтажке
На фоне потенциальных разрушительных ударов РФ по энергосистеме Украины у жителей многоквартирных домов возникает вопрос. Следует ли ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) устанавливать собственные резервуары для запасов воды на случай длительного блэкаута.
Резервуары с водой, обычно, предназначены только для укрытий, а не для всего дома. Об этом "Телеграфу" рассказала глава ОСМД и глава общественной организации "Лидерки управления жильем" Юлия Бородина.
Больших запасов для всех жильцов дом точно не сможет сделать.
По словам эксперта, требование запасать воду касается не всего жилого комплекса, а укрытий и "пунктов несокрушимости". Этот резерв предназначен для тех, кто физически остается в здании и не имеет возможности уехать. Реалистичный зимний сценарий — когда большинство жителей покидает холодный дом, а единицы остаются в подвальном укрытии во время тревог. Именно под эту небольшую группу и рассчитывается объем: универсального "запаса на пару дней" для всей многоэтажки в реальных условиях попросту не существует.
Полное интервью эксперта читайте в материале "Телеграфа": "Генератор под насос не выручит? Что на самом деле нужно высоткам, чтобы не остаться без воды".