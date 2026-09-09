15 лет у власти и почти 200 млн на "фирмах-клонах": мэр Вишневого Диков попал в новый громкий скандал

Подконтрольное горсовету предприятие продолжило сотрудничество с компанией после замечаний аудиторов

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Мэр Вишневого Илья Диков попал в новый скандал. Он уже 15 лет возглавляет город, где две фирмы-близнецы выиграют тендеры на ремонты для коммунального предприятия "Вишневсктеплоэнерго". Руководители КП, подчиняющиеся мэру, меняются, а вот глава города — нет.

КП "Вишневсктеплоэнерго" за несколько лет отдало подряды почти на 189 млн грн двум фирмам, связанным между собой: "Муниципальная строительная группа" (МБГ) и "Муниципальные строительные технологии" (МБТ). После того, как Антимонопольный комитет Украины запретил МБГ участвовать в тендерах из-за выявленного сговора, появилась МБТ и начала выигрывать.

Государственные аудиторы обнаружили, что у "МБТ" в тендерех — нарушение на десятки миллионов гривен, и КП "Вишневсктеплоэнерго", несмотря на рекомендацию разрывать договоры, продолжило сотрудничество. Детальнее об этой схеме, владельцах и конечных бенефициарах "Телеграф" рассказал в материале: Тепло на миллионы, схематические владельцы и старый мэр: новые скандальные закупки в Вишневом

Скандал с тендерами странным образом не привлек внимание действующего мэра Вишневого, который с 2011 года в должности. Все договоры были заключены во время его каденции. Сам Диков уже раньше фигурировал в коррупционном скандале.

Илья Диков, городской голова Вишневого

Илья Диков — бывший правоохранитель, еще во время службы выучился на магистра управления в сфере правопорядка и окончил Нацакадемию госуправления по специальности "Парламентаризм и парламентская деятельность". В 2011 году стал секретарем горсовета Вишневого, в том же году – мэром. С 2020 года – председатель городской ТГ.

В 2018 году его имя фигурировало по делу о коррупции. По заявлению тогдашнего главы Минздрава Ульяны Супрун, он ей предлагал квартиру в Вишневом за оборудование в больницу. Она обратилась к правоохранителям.

Проводились негласные следственные действия, на записях разговоров говорилось: "Как вы задекларируете, это ваш вопрос, приобрели, не приобрели… Но есть определенные фонды такие, мои личные". На свой фонд Диков якобы должен был оформить квартиру в ЖК "Акварели-2". Несмотря на огласку и даже проведенное расследование, дело так и не довели до приговора, а Диков остался в должности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Вишневое недавно было под массированной российской атакой. В результате российского массированного удара и масштабной детонации в ночь на 6 июля 2026 года погибли семь человек.