Краще, ніж у деяких школах? Чому фото Харківського СІЗО дивують
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Інтер’єр цієї установи виявився набагато незвичайнішим, ніж можна було припустити
Поки українські школи стикаються з нестачею нормальних умов для навчання дітей, за високими стінами Харківського слідчого ізолятора обвинувачені почуваються чи не як на курорті. У цьому знаменитому місці, до речі, знаходилися винуватці смертельних ДТП у Харкові Олена Зайцева та Микола Харківський.
У своєму матеріалі "Суспільне" показує, як насправді виглядає зсередини відоме СІЗО. 13 неповнолітніх — 10 хлопців та троє дівчат — обвинувачені у тяжких злочинах перебувають у комфортних умовах — для них доступні бібліотека, кабінет психолога, тренажерний зал, телевізор і навіть куточок із черепахами.
"Ми намагаємося завжди, коли дитина, підліток попадає в слідчий ізолятор, створити такі умови, щоб вона нормально адаптувалася й не діставала такий сильний стрес. Тобто, щоб їхнє життя мало чим відрізнялося від життя на волі. У тому сенсі, що за рішенням суду вони ізольовані, повинні бути ізольовані. Але все інше, що не стосується їхнього кримінального провадження, повинне бути для них доступним і зрозумілим", — розповів заступник начальника СІЗО Дмитро Холод.
На кадрах можна помітити, що у приміщенні обладнана кімната для занять спортом, де є декілька тренажерів.
Також у доступі є велика бібліотека, де власники СІЗО можуть вибрати собі літературу за смаком. Книжковий фонд бібліотеки складає понад 11 тис. екземплярів.
Ще в одному з приміщень — ігровий зал. Там можна грати у настільний теніс.
Несподіваною деталлю Харківського СІЗО став невеликий живий куточок із черепахами. Цей факт помітно контрастує зі звичним уявленням про слідчий ізолятор із ґратами, камерами та суворим режимом.
Що ще відомо і Харківському СІЗО
За роки діяльності слідчого ізолятора кілька разів змінювалася його назва: з 1870 року він називався "Харківське виправне арештантське відділення", після закриття якого в 1893 році у вказаній будівлі розміщувалася пересильно-каторжна в’язниця, потім вона називалася "Харківське виправне арештантське".
На території установи працюють навчально-виробничі майстерні, в яких ув’язнені, які утримуються в Харківському слідчому ізоляторі, мають змогу набувати навичок з різних спеціальностей.
На виконання робіт з господарського обслуговування установи з числа засуджених відбираються особи для зарахування у відділення соціально-психологічної служби. Залишення засуджених для виконання робіт з господарського обслуговування провадиться наказом начальника слідчого ізолятора за письмовою згодою засудженого.
На величезній території розташовано шість режимних корпусів, кожен із яких працює за індивідуальним графіком. Є п’ять розпорядків дня: для дорослих ув’язнених, неповнолітніх, відділення господарської обслуги, медичної частини та працюючих у виробничих майстернях. Дорослі гуляють по одній годині на день, діти – дві. Усіх охочих із камер проводять у прогулянкові дворики.
В’язні та засуджені розміщені в камерах режимних корпусів, загальна кількість спальних місць — близько 3600. Загальний рух слідчо-арештованих та засуджених через Харківський слідчий ізолятор протягом року раніше становив понад 100 тисяч осіб.
Кого утримували у Харківському СІЗО
Однією з найвідоміших ув’язнених була Олена Зайцева. Увечері 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті 20-річна студентка Зайцева, яку називали "мажоркою на Лексусі", влаштувала трагічну ДТП у центрі Харкова. Вона була за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Дівчина на автомобілі Lexus RX 350 на великій швидкості врізалася у Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перекинувся і вилетів прямо в натовп пішоходів, що стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули п’ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні. Через тиждень, не приходячи до тями, у лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. Обидва учасники ДТП отримали по 10 років ув’язнення. Винуватці трагедії мають вийти на волю у жовтні 2027 року.
Там же утримувався і другий учасник страшної аварії — Геннадій Дронов.
Також відомий фігурант — Микола Харківський, винуватець моторошної аварії у місті. 26 жовтня 2021 року близько 20:40 на перехресті проспекту Гагаріна (нині Аерокосмічний) та вулиці Одеської в Харкові 16-річний водій Infinity Q50 проїхав на червоне світло. В результаті він зіткнувся з Chevrolet Aveo, за кермом якого був 58-річний Ігор Носов. Чоловік помер на місці.
Після аварії неповнолітнього Миколу та трьох його пасажирів госпіталізували з травмами. У лікарні Харківський вказав невірні анкетні дані та неправдиву адресу, а також зробив спробу втечі. Пасажиркою хлопця була його дівчина Ліза, яка потрапила до лікарні із травмами, також 20-річний на той момент Михайло Баранов. Його сестра розповідала "Телеграфу", що родина "мажору" вимагала від Лізи звалювати провину на одного із двох пасажирів Infiniti.
Крім них, у різні роки тут були й інші резонансні обвинувачені. Наприклад, колишній глава Слов’янська Неля Штепа. Кримінальне провадження проти Штепи розпочалося у 2014 році. Їй інкримінували зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, що спричинило загибель людей, а також створення терористичної групи чи організації. Декілька років справа розглядалася в судах, проте процес неодноразово затягувався. Близько трьох років Штепа провела у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як відбуває свій термін винуватця резонансної ДТП у Харкові Олена Зайцева.