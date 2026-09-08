Краще, ніж у деяких школах? Чому фото Харківського СІЗО дивують

Інтер’єр цієї установи виявився набагато незвичайнішим, ніж можна було припустити

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Поки українські школи стикаються з нестачею нормальних умов для навчання дітей, за високими стінами Харківського слідчого ізолятора обвинувачені почуваються чи не як на курорті. У цьому знаменитому місці, до речі, знаходилися винуватці смертельних ДТП у Харкові Олена Зайцева та Микола Харківський.

У своєму матеріалі "Суспільне" показує, як насправді виглядає зсередини відоме СІЗО. 13 неповнолітніх — 10 хлопців та троє дівчат — обвинувачені у тяжких злочинах перебувають у комфортних умовах — для них доступні бібліотека, кабінет психолога, тренажерний зал, телевізор і навіть куточок із черепахами.

"Ми намагаємося завжди, коли дитина, підліток попадає в слідчий ізолятор, створити такі умови, щоб вона нормально адаптувалася й не діставала такий сильний стрес. Тобто, щоб їхнє життя мало чим відрізнялося від життя на волі. У тому сенсі, що за рішенням суду вони ізольовані, повинні бути ізольовані. Але все інше, що не стосується їхнього кримінального провадження, повинне бути для них доступним і зрозумілим", — розповів заступник начальника СІЗО Дмитро Холод.

Кімната, де утримуються неповнолітні у СІЗО у Харкові, 1 вересня 2026 року. "Суспільне. Харків"/Вікторія Якименко

На кадрах можна помітити, що у приміщенні обладнана кімната для занять спортом, де є декілька тренажерів.

Тренажерний зал у СІЗО у Харкові, 1 вересня 2026 року. "Суспільне. Харків"/Вікторія Якименко

Також у доступі є велика бібліотека, де власники СІЗО можуть вибрати собі літературу за смаком. Книжковий фонд бібліотеки складає понад 11 тис. екземплярів.

Бібліотека у СІЗО у Харкові, 1 вересня 2026 року. "Суспільне. Харків"/Вікторія Якименко

Ще в одному з приміщень — ігровий зал. Там можна грати у настільний теніс.

Стіл для настільного тенісу у СІЗО у Харкові, 1 вересня 2026 року. "Суспільне.Харків"/Вікторія Якименко

Несподіваною деталлю Харківського СІЗО став невеликий живий куточок із черепахами. Цей факт помітно контрастує зі звичним уявленням про слідчий ізолятор із ґратами, камерами та суворим режимом.

Черепаха у Харківському СІЗО 1 вересня 2026 року. "Суспільне. Харьків"/Вікторія Якименко

Що ще відомо і Харківському СІЗО

За роки діяльності слідчого ізолятора кілька разів змінювалася його назва: з 1870 року він називався "Харківське виправне арештантське відділення", після закриття якого в 1893 році у вказаній будівлі розміщувалася пересильно-каторжна в’язниця, потім вона називалася "Харківське виправне арештантське".

На території установи працюють навчально-виробничі майстерні, в яких ув’язнені, які утримуються в Харківському слідчому ізоляторі, мають змогу набувати навичок з різних спеціальностей.

Двір у Харківському СІЗО 1 вересня 2026 року. "Суспільне.Харків" /Вікторія Якименко

На виконання робіт з господарського обслуговування установи з числа засуджених відбираються особи для зарахування у відділення соціально-психологічної служби. Залишення засуджених для виконання робіт з господарського обслуговування провадиться наказом начальника слідчого ізолятора за письмовою згодою засудженого.

На величезній території розташовано шість режимних корпусів, кожен із яких працює за індивідуальним графіком. Є п’ять розпорядків дня: для дорослих ув’язнених, неповнолітніх, відділення господарської обслуги, медичної частини та працюючих у виробничих майстернях. Дорослі гуляють по одній годині на день, діти – дві. Усіх охочих із камер проводять у прогулянкові дворики.

В’язні та засуджені розміщені в камерах режимних корпусів, загальна кількість спальних місць — близько 3600. Загальний рух слідчо-арештованих та засуджених через Харківський слідчий ізолятор протягом року раніше становив понад 100 тисяч осіб.

Грати на вікнах Харківського слідчого ізолятора, 1 вересня 2026 року. "Суспільне. Харків". Фото: Вікторія Якименко

Кого утримували у Харківському СІЗО

Однією з найвідоміших ув’язнених була Олена Зайцева. Увечері 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті 20-річна студентка Зайцева, яку називали "мажоркою на Лексусі", влаштувала трагічну ДТП у центрі Харкова. Вона була за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Дівчина на автомобілі Lexus RX 350 на великій швидкості врізалася у Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перекинувся і вилетів прямо в натовп пішоходів, що стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули п’ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні. Через тиждень, не приходячи до тями, у лікарні померла шоста жертва – 20-річна дівчина. Обидва учасники ДТП отримали по 10 років ув’язнення. Винуватці трагедії мають вийти на волю у жовтні 2027 року.

Там же утримувався і другий учасник страшної аварії — Геннадій Дронов.

Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Фото: ТСН

Також відомий фігурант — Микола Харківський, винуватець моторошної аварії у місті. 26 жовтня 2021 року близько 20:40 на перехресті проспекту Гагаріна (нині Аерокосмічний) та вулиці Одеської в Харкові 16-річний водій Infinity Q50 проїхав на червоне світло. В результаті він зіткнувся з Chevrolet Aveo, за кермом якого був 58-річний Ігор Носов. Чоловік помер на місці.

Після аварії неповнолітнього Миколу та трьох його пасажирів госпіталізували з травмами. У лікарні Харківський вказав невірні анкетні дані та неправдиву адресу, а також зробив спробу втечі. Пасажиркою хлопця була його дівчина Ліза, яка потрапила до лікарні із травмами, також 20-річний на той момент Михайло Баранов. Його сестра розповідала "Телеграфу", що родина "мажору" вимагала від Лізи звалювати провину на одного із двох пасажирів Infiniti.

Микола Харківський

Крім них, у різні роки тут були й інші резонансні обвинувачені. Наприклад, колишній глава Слов’янська Неля Штепа. Кримінальне провадження проти Штепи розпочалося у 2014 році. Їй інкримінували зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, що спричинило загибель людей, а також створення терористичної групи чи організації. Декілька років справа розглядалася в судах, проте процес неодноразово затягувався. Близько трьох років Штепа провела у слідчому ізоляторі.

Неля Штепа

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як відбуває свій термін винуватця резонансної ДТП у Харкові Олена Зайцева.