Фонд, де забронювався Федоров, залучив понад $330 млн донорських коштів - ЗМІ

Журналісти викрили багатомільйонну схему співпраці між профільним міністерством та його постійним грантовим партнером

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Фонд "Східна Європа", у якому після відставки з посади міністра оборони отримав роботу та бронювання Михайло Федоров, із 2019 року регулярно співпрацював із державними структурами, зокрема, Міністерством цифрової трансформації — яке теж очолював Федоров у 2019-2026 роках. Фонд був залучений до донорських програм на загальну суму $330 млн, — повідомляють "Українські новини".

За даними видання, на програму Digital Transformation Activity, спрямовану на розвиток державних онлайн-послуг, США та Велика Британія виділили у 2023 році $150 млн. Мінцифри на чолі з Михайлом Федоровим тоді стало партнером програми, а фонд "Східна Європа" — виконавцем.

"Ще однією дороговартісною програмою стала програма EGAP. У її межах Швейцарія виділила 88,3 млн швейцарських франків на розвиток електронного урядування в Україні. У цей час Федоров продовжував очолювати Мінцифри, яке було державним партнером програми, а Фонд "Східна Європа" знову став її виконавцем", — пише ЗМІ.

Крім того, Мінцифри та фонд долучилися до програми TAPAS із розвитку відкритих даних, на яку США та Велика Британія виділили щонайменше $24,4 млн.

"У 2025 році стартувала програма UK DIGIT, бюджет якої згодом збільшили до 14 млн фунтів стерлінгів. Програма працювала над розвитком "Дії" та інших державних цифрових систем. Федоров у цей період залишався віцепрем’єром і керівником Мінцифри, а "Східна Європа" стає співвиконавцем", — йдеться у матеріалі.

Всього, за даними журналістів, було щонайменше вісім таких програм, з якими одночасно працювали і структури під керівництвом Федорова, і фонд "Східна Європа" — і їхній загальний бюджет перевищує $330 млн у доларовому еквіваленті.

"Фонд також безпосередньо отримав грант Google.org на $2 млн для реалізації проєкту "Дія.Освіта" спільно з Мінцифри", — пишуть журналісти.

Варто зауважити, що днями відбулося засідання парламентської ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони та антикорупційного законодавства. Туди запросили як представників фонду "Східна Європа", так і Михайла Федорова, але вони не з'явилися. Наступне засідання заплановане на 14 вересня.