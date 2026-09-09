Фонд, где забронировался Федоров, привлек более $330 млн донорских средств — СМИ

Журналисты разоблачили многомиллионную схему сотрудничества между профильным министерством и его постоянным грантовым партнером

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Фонд "Східна Європа", в котором после отставки с должности министра обороны получил работу и бронирование Михаил Федоров, с 2019 года регулярно сотрудничал с государственными структурами, в частности, Министерством цифровой трансформации, — которое тоже возглавлял Федоров в 2019-2026 годах. Фонд был вовлечен в донорские программы на общую сумму $330 млн, — сообщают "Украинские новости".

По данным издания, на программу Digital Transformation Activity, направленную на развитие государственных онлайн-услуг, США и Великобритания выделили в 2023 году $150 млн. Минцифры во главе с Михаилом Федоровым тогда стало партнером программы, а фонд "Східна Європа" — исполнителем.

"Еще одной дорогостоящей программой стала программа EGAP. В рамках нее Швейцария выделила 88,3 млн швейцарских франков на развитие электронного управления в Украине. В то время Федоров продолжал возглавлять Минцифры, которое было государственным партнером программы, а Фонд "Східна Європа" снова стал ее исполнителем", — пишет СМИ.

Кроме того, Минцифры и фонд присоединились к программе TAPAS по развитию открытых данных, на которую США и Великобритания выделили не менее $24,4 млн.

"В 2025 году стартовала программа UK DIGIT, бюджет которой впоследствии увеличили до 14 млн фунтов стерлингов. Программа работала над развитием "Дії" и других государственных цифровых систем. Федоров в этот период оставался вице-премьером и руководителем Минцифры, а "Східна Європа" становится соисполнителем", — говорится в материале.

Всего, по данным журналистов, было по меньшей мере восемь таких программ, с которыми одновременно работали и структуры под руководством Федорова, и фонд "Східна Європа" — и их общий бюджет превышает $330 млн в долларовом эквиваленте.

"Фонд также напрямую получил грант Google.org на $2 млн для реализации проекта "Дія.Освіта" совместно с Минцифры", — пишут журналисты.

Следует отметить, что на днях состоялось заседание парламентской ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны и антикоррупционного законодательства. Туда пригласили как представителей фонда "Східна Європа", так и Михаила Федорова, но они не явились. Следующее заседание запланировано на 14 сентября.