Без Кличка і рідної матері? Розкрито імена гостей на поминках померлої Гейден Панеттьєрі

Несподіваний поворот перед прощанням актриси

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Поминальна церемонія на згадку про американську актрису Гейден Панеттьєрі пройде цими вихідними у Малібу.

За даними TMZ, родина Гейден вирішила не запрошувати на церемонію колишнього бойфренда актриси Браяна Хікерсона та його брата Зака Хікерсона. Джерела видання також стверджують, що запрошення не отримала мати актриси Леслі Фогель.

Поминальна церемонія відбудеться у суботу, 19 вересня, в одній із церков Малібу. За інформацією джерел, знайомих з організацією заходу, очікується близько 150 гостей. Серед них будуть батько Гейден Скіп Панеттьєрі, родичі, близькі друзі актриси та представники голлівудської індустрії.

Гейден Панеттьєрі з батьком у 2016 році. Фото: Getty Images

При цьому питання про присутність Володимира Кличка поки що залишається відкритим. Колишній наречений Панеттьєрі не фігурує серед підтверджених гостей, проте джерела не уточнили, чи запрошено його разом з їхньою дочкою Каєю-Евдокією.

Вибір місця для церемонії має особливе значення для сім’ї актриси. Гейден любила океан і китів, тому розташування церкви біля узбережжя Малібу визнали символічним для прощання з нею.

Стосунки Панеттьєрі з матір’ю останніми роками були непростими. Батьки актриси розсталися 2008 року, а офіційно розлучилися 2016-го.

Гейден Панеттьєрі з матір’ю у 2009 році. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Гейден померла 16 серпня. Акторку знайшли непритомною в орендованій через Airbnb квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, де так само в цей час знаходилися брати Хікерсони. Офіційну причину смерті на цей момент не підтверджено. При цьому розтин не виявив травм, які могли б стати причиною смерті.

Правоохоронні органи розглядають версію, пов’язану із вживанням наркотичної речовини. Слідчі припускають, що вранці в день смерті Панеттьєрі могла прийняти таблетку оксикодону, придбану нелегально і, ймовірно таку, що містила фентаніл.

У рамках розслідування Управління боротьби з наркотиками США провело обшук у будинку актриси в Лос-Анджелесі. За даними джерел, одним з об’єктів інтересу слідства стало багаторічне листування Панеттьєрі з людиною, яка, ймовірно, постачала її рецептурними препаратами. Раніше ми писали, кому дістався статок Гейден Панеттьєрі.