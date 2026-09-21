Политолог задал неудобный вопрос журналистам-расследователям: отказываются видеть очевидное?

Он заподозрил антикоррупционных журналистов в двойных стандартах

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Политолог Игорь Рейтерович считает, что история вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса давно вышла за пределы персонального вопроса к директору НАБУ. Сейчас это уже тест для всей среды, которая годами требовала открытости, объяснений и ответственности от власти.

"Тем более удивляет реакция на эту ситуацию журналистов-расследователей типа Михаила Ткача, Юрия Николова, Виталия Шабунина, и многих других. Они так долго боролись за статус "рупоров правды" и "разоблачителей недобродетельности". А теперь, отказываются видеть очевидное" — пишет Рейтерович в своем Telegram-канале.

Семен Кривонос. Фото: Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины

По словам политолога, эта ситуация, прежде всего, является вопросом доверия. По его словам, если расследователи будут молчать дальше, это чревато им потерей доверия общества, это станет для них "приговором", — исчезнет доверие и поддержка общества.

"Именно поэтому вопрос сегодня звучит максимально просто: должны ли "обличители" применять к тем, кого считают "своими", тот же стандарт, который годами применяли ко всем остальным? Ведь без одинаковых правил статус "рупора правды" быстро теряет свою ценность", — говорит политолог.