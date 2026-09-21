Политолог задал неудобный вопрос журналистам-расследователям: отказываются видеть очевидное?
- Автор
-
- Дата публикации
-
Он заподозрил антикоррупционных журналистов в двойных стандартах
Политолог Игорь Рейтерович считает, что история вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса давно вышла за пределы персонального вопроса к директору НАБУ. Сейчас это уже тест для всей среды, которая годами требовала открытости, объяснений и ответственности от власти.
"Тем более удивляет реакция на эту ситуацию журналистов-расследователей типа Михаила Ткача, Юрия Николова, Виталия Шабунина, и многих других. Они так долго боролись за статус "рупоров правды" и "разоблачителей недобродетельности". А теперь, отказываются видеть очевидное" — пишет Рейтерович в своем Telegram-канале.
По словам политолога, эта ситуация, прежде всего, является вопросом доверия. По его словам, если расследователи будут молчать дальше, это чревато им потерей доверия общества, это станет для них "приговором", — исчезнет доверие и поддержка общества.
"Именно поэтому вопрос сегодня звучит максимально просто: должны ли "обличители" применять к тем, кого считают "своими", тот же стандарт, который годами применяли ко всем остальным? Ведь без одинаковых правил статус "рупора правды" быстро теряет свою ценность", — говорит политолог.