В Україні помітили "метелика-привида", схожого на дрон (фото)
Скоро настане холодний сезон та з комах лишаться хіба що хатні павуки
З настанням холодів, комахи ховаються та шукають зимівлю, проте в теплі дні їх ще можна зустріти. На Чернігівщині побачили моторошного метелика — пальцекрилку.
Фото пальцекрилки показала членкиня групи "Комахи України". Жінка зустріла комаху 23 жовтня у лісі поблизу села Зруб Чернігівської області. Це сталося вдень, коли пальцекрилки перебувають у стані спокою зі складеними крилами. Так комаха маскується під суху травинку, щоб не стати жертвою хижаків.
Пальцекрилка з витягнутими та згорнутими крилами виглядає досить цікаво. Вона нагадує легкомоторний літачок, чи дрон.
Нагадує нову модель дрона, або лого тесли. Красень, — пишуть у коментарях
Пальцекрилка схожа на привида
Проте з розгорнутими крилами пальцекрилка виглядає моторошно та схожа на привида. Втім, попри страхітливу зовнішність, вона не шкідлива — харчуються нектаром і пилком.
Пальцекрилкові (Pterophoridae) — це ціла родина лускокрилих комах, що мають характерні крильця. Вони розділені на кілька тонких "промінів" з бахромою, що нагадує пір'я.
Через примарну зовнішність цього метелика нерідко порівнюють з привидом. Окрім зовнішньої схожості, цьому сприяє незграбна манера польоту, що нагадує хаотичне ширяння та асоціюється з чимось неземним.
