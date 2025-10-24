В Україні помітили "метелика-привида", схожого на дрон (фото)

Скоро настане холодний сезон та з комах лишаться хіба що хатні павуки

З настанням холодів, комахи ховаються та шукають зимівлю, проте в теплі дні їх ще можна зустріти. На Чернігівщині побачили моторошного метелика — пальцекрилку.

Фото пальцекрилки показала членкиня групи "Комахи України". Жінка зустріла комаху 23 жовтня у лісі поблизу села Зруб Чернігівської області. Це сталося вдень, коли пальцекрилки перебувають у стані спокою зі складеними крилами. Так комаха маскується під суху травинку, щоб не стати жертвою хижаків.

Пальцекрилка з витягнутими та згорнутими крилами виглядає досить цікаво. Вона нагадує легкомоторний літачок, чи дрон.

Пальцекрилка, що зустріла жителька Чернігівщини

Нагадує нову модель дрона, або лого тесли. Красень, — пишуть у коментарях

Пальцекрилка схожа на привида

Проте з розгорнутими крилами пальцекрилка виглядає моторошно та схожа на привида. Втім, попри страхітливу зовнішність, вона не шкідлива — харчуються нектаром і пилком.

Пальцекрилка влітку завітала до жителів Львівщни

Пальцекрилкові (Pterophoridae) — це ціла родина лускокрилих комах, що мають характерні крильця. Вони розділені на кілька тонких "промінів" з бахромою, що нагадує пір'я.

Крила пальцекрилки схожі на пір'я

Через примарну зовнішність цього метелика нерідко порівнюють з привидом. Окрім зовнішньої схожості, цьому сприяє незграбна манера польоту, що нагадує хаотичне ширяння та асоціюється з чимось неземним.

