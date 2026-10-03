Провал под Лиманом ударил по Москве: как Третий корпус создал проблемы для Герасимова

В Кремле будут искать виновного

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События на Лиманском направлении создали серьезные проблемы для российского военного командования. Отступление подразделений РОВ и массовая сдача российских военных в плен все больше обостряют вопросы к руководству Генштаба РФ.

Особенно непростой эта ситуация стала для начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который теперь оказался в центре внимания на фоне очередного провала российской армии. Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

Путин уже заявлял о контроле Святогорска

Коваленко напоминает, что 1 сентября президент России Владимир Путин публично заявил о контроле российскими войсками города Святогорска.

"Это заявление он сделал, когда уже был очевиден провал РОВ на Лиманском направлении, где россияне отступали под натиском Третьего армейского корпуса", — отметил Коваленко.

По словам эксперта, это уже не впервые, когда подобные заявления ставят российского президента в неудобное положение.

"Это уже не впервые, когда таким образом подставляют Путина. Год назад аналогичный финт было провернуто с Купянском, после чего Путин еще два месяца всех убеждал в том, что город контролируется российскими войсками. А буквально этим летом, в июне, Путин выдал очередной стендап о том, что в Лимане осталось захватить 149 домов из 11 000", — добавил военный Коваленко.

Видео с пленными набрало более миллиона просмотров

По словам эксперта, именно демонстрация пленных стала настоящим ударом для российского военно-политического командования. С ними лично пообщался командующий 3-м АК бригадный генерал Андрей Билецкий.

"Но настоящей оплеухой для российского военно-политического командования стала демонстрация российских солдат, которые сдались в плен, с которыми провел долгую и обстоятельную беседу командующий 3-м АК бригадный генерал Андрей Билецкий. Это видео за сутки собрало на разных площадках более миллиона просмотров, и замолчать такой позор РОВ было просто невозможно", — подчеркнул он.

Кремль будет искать виновного?

По словам Коваленко, в российском руководстве может возникнуть вопрос об ответственном за неудачи на фронте.

"И теперь Кремль намерен искать виновного в череде бесконечных провалов на фронте", — отметил он.

В этой ситуации эксперт отдельно упоминает нынешнего министра обороны РФ Андрея Белоусова и его возможную роль в дальнейших кадровых решениях.

Андрей Белоусов

"Оказать помощь в поиске виновного уже вызвался нынешний министр обороны РФ Белоусов, имея целью во всем обвинить начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова, который регулярно докладывает информацию, не соответствующую действительности", — рассказал Коваленко.

Валерий Герасимов

В то же время он связывает действия Белоусова не только с поиском ответственного за провалы российской армии, но и с борьбой за влияние внутри силового блока.

"У Белоусова свои корыстные цели — убрать Герасимова и поставить в ГШ ВС РФ своих людей, таким образом взяв под контроль сразу две фундаментальные в России силовые структуры", — добавил военный эксперт.

В таком контексте операция "Вивальди", по мнению Коваленко, имеет последствия далеко за пределами самого Лиманского направления.

"Таким образом, операция "Вивальди" нанесла сокрушительный удар не только по 20-й и 25-й ОВА РОВ на Лиманском направлении, но и разворошила крысиное гнездо в Москве", — подчеркнул он.

Однако, по оценке Коваленко, даже после этого положение Герасимова остается достаточно прочным.

"Конечно, расшатать стул под Герасимовым будет очень сложно. Даже под Сергеем Шойгу это оказалось значительно проще, чем под Герасимовым, но первую ножку, можно считать, уже выбили", — отметил эксперт.