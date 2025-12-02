Зінченко не стріляв у Фаріон? У справі вбивства мовознавиці з’явились цікаві деталі (відео)

Донька вбитої вже розповіла, що думає щодо нових свідчень

У справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон з'явились нові деталі. Адже одна зі свідків впевнена, що не В'ячеслав Зінченко стріляв у жінку.

Що треба знати:

У Львові відбулось засідання у справі Фаріон 2 грудня

Новий свідок розповіла, кого бачила на місці злочину

Донька Фаріон вже відреагувала на нові свідчення

Як повідомляють місцеві канали, на засіданні у Львові свідок із Закарпаття розповіла, що Зінченка на місці злочину не бачила. Жінка в той момент якраз навідувалась до хворого брата в третій будинок поруч.

"Бачила іншого чоловіка — на вигляд близько 30 років. І це не Зінченко, він виглядав інакше. Розмовляв російською", — заявила свідок в суді.

Вона додала, що передавала цю інформацію поліції ще 20 липня, однак тоді копи лише взяли в неї номер і все. Її не телефонували та не викликали до поліції. При цьому після цього свідку нібито телефонували з прихованих номерів, погрожували вбити дитину і питали, скільки їй заплатив адвокат.

До слова, у суд жінка потрапила через так звану "групу підтримки Зінченка". Вона вважає, що юнак не винен у вбивстві Фаріон.

Як відреагувала донька мовознавиці

Софія Особа, донька Ірини Фаріон, після суду розповіла журналістам про свої враження. За її словами, свідченням жінки не можна вірити. Донька загиблої наголосила, що продовжуватиме вимагати правосуддя та зробить для цього все.

"Цирк одного актора. Це все брехня", — сказала Софія Особа.

Вбивство Фаріон — що відомо

19 липня 2024 року біля свого будинку у Львові застрелили мовознавицю Ірину Фаріон. Вона померла в лікарні від отриманих травм. 25 липня поліція затримала 18-річного В’ячеслава Зінченка у Дніпрі за підозрою у вбивстві.

Ірина Фаріон

Суд взяв його під варту без права застави. Йому інкримінують умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне володіння зброєю. Під час розслідування проведено понад 60 експертиз і допитано понад 1500 свідків. Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року, триває розгляд справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на місці вбивства мовознавиці хочуть встановити меморіал. Торік її ім'ям назвали вулицю.