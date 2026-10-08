"Це любов": вчинок машиніста Укрзалізниці підкорив українців (відео)

Дуже приємно отримати "привітання" від УЗ

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Українка поділилася милим відео: вона знімала поїзд "Укрзалізниці" у Карпатах та отримала зворотній зв'язок від машиніста. Він посигналив та "підморгнув" фарами.

Дівчина опублікувала відео у соцмережі Threads. "Коли просто хотіла зняти потяг у Карпатах, а він ще й відповів взаємністю. Укрзалізниця, це було дуже мило", — підписала кадри авторка, уточнивши, що їх було знято у Ворохті.

У коментарях під відео багато українців розповіли, що теж мають такий досвід. Люди висловлюють вдячність та захоплення "Укрзалізницею", яка продовжує виконувати свою роботу у важких умовах, які Україна переживає через війну, яку веде проти нас Росія.

Одна з коментаторок написала, що це "ту-ту" від машиністів УЗ є для неї символом незламності. Від цього на її очі навертаються сльози. Ось деякі з коментарів:

Укрзалізниця — це любов

Обожнюю Укрзалізницю, вони частенько так відповідали, це так мило

Кожного разу, як бачу такі відео, на очі сльози навертаються і я буквально не можу заспокоїтися. Це "ту-ту" машиністів читається мною як символ незламності

Круто, ще й одним "оком" підморгнув

О, мені просто сигналив водій електрички, теж в Карпатах

Раніше "Телеграф" розповідав, що розумний лайфхак "Укрзалізниці" проти крадіжок вразив українців. В туалетах вагонів провідники використовують особливий спосіб тримати туалетний папір.