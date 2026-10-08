"Это любовь": поступок машиниста Укрзализныци покорил украинцев (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Очень приятно получить "привет" от УЗ
Украинка поделилась милым видео: она снимала поезд "Укрзализныци" в Карпатах и получила обратную связь от машиниста. Он посигналил и "подмигнул" фарами.
Девушка опубликовала видео в соцсети Threads. "Когда просто хотела снять поезд в Карпатах, а он еще и ответил взаимностью. Укрзализныця, это было очень мило", — подписала кадры автор, уточнив, что они были сняты в Ворохте.
В комментариях под видео многие украинцы рассказали, что имеют подобный опыт. Люди выражают благодарность и восхищение "Укрзализныцей", которая продолжает выполнять свою работу в тяжелых условиях, что Украина переживает из-за войны, которую ведет против нас Россия.
Одна из комментаторов написала, что это "ту-ту" от машинистов УЗ является для нее символом несокрушимости. От этого на ее глаза наворачиваются слезы. Вот некоторые из комментариев:
- Укрзализныця — это любовь
- Обожаю Укрзализныцю, они частенько так отвечали, это так мило
- Каждый раз, как вижу такие видео, на глаза слезы наворачиваются, и я буквально не могу успокоиться. Это "ту-ту" машинистов читается мной как символ несокрушимости
- Круто, еще и одним "глазом" подмигнул
- О, мне просто сигналил водитель электрички, тоже в Карпатах
Ранее "Телеграф" рассказывал, что умный лайфхак "Укрзализныци" против краж поразил украинцев. В туалетах вагонов проводники используют особый способ держать туалетную бумагу.