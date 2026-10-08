"Это любовь": поступок машиниста Укрзализныци покорил украинцев (видео)

Очень приятно получить "привет" от УЗ

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Украинка поделилась милым видео: она снимала поезд "Укрзализныци" в Карпатах и получила обратную связь от машиниста. Он посигналил и "подмигнул" фарами.

Девушка опубликовала видео в соцсети Threads. "Когда просто хотела снять поезд в Карпатах, а он еще и ответил взаимностью. Укрзализныця, это было очень мило", — подписала кадры автор, уточнив, что они были сняты в Ворохте.

В комментариях под видео многие украинцы рассказали, что имеют подобный опыт. Люди выражают благодарность и восхищение "Укрзализныцей", которая продолжает выполнять свою работу в тяжелых условиях, что Украина переживает из-за войны, которую ведет против нас Россия.

Одна из комментаторов написала, что это "ту-ту" от машинистов УЗ является для нее символом несокрушимости. От этого на ее глаза наворачиваются слезы. Вот некоторые из комментариев:

Укрзализныця — это любовь

Обожаю Укрзализныцю, они частенько так отвечали, это так мило

Каждый раз, как вижу такие видео, на глаза слезы наворачиваются, и я буквально не могу успокоиться. Это "ту-ту" машинистов читается мной как символ несокрушимости

Круто, еще и одним "глазом" подмигнул

О, мне просто сигналил водитель электрички, тоже в Карпатах

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умный лайфхак "Укрзализныци" против краж поразил украинцев. В туалетах вагонов проводники используют особый способ держать туалетную бумагу.