Ніч була гучною: Росія била по Києву, Луцьку та Запоріжжю, є загиблі

Росіяни застосували дрони та авіабомби

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В ніч на 8 жовтня Росія цілила по кількох містах України. Вибухи чули в Києві та на Київщині, в Луцьку, Запоріжжі тощо. В результаті атаки на столицю пізно ввечері 7 жовтня загинули дві людини.

Як повідомили в ДСНС, ворожий дрон влучив в житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10 поверху. Сталась пожежа та часткове руйнування конструкцій.

Рятувальники гасять пожежу в житловому будинку в Києві за допомогою автодрабини

Пожежні машини на місці ліквідації наслідків нічної атаки у Києві

Врятували 22 людини, з них 8 дітей. Четверо людей постраждали. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м.

Рятувальник у захисному спорядженні оглядає місце пожежі у Києві

Попередньо, руйнування спричинив дрон мгКР "Герань-5". Реактивні дрони продовжували атакувати всю ніч. Моніторингові канали повідомляли про вибухи у Фастові та у Луцьку близько 4 ранку.

Також вибухи лунали у Запоріжжі. Близько 3 ночі Росія вдарила по місту керованими авіабомбами. Станом на ранок атака поновилась. Також частина областей має жовтий рівень тривоги через ворожі дрони в повітрі.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на 6:20 8 жовтня

Зранку також повідомляли про російські ударні дрони на Харківщині, відомо про збиття дронів. Наразі даних щодо постраждалих, окрім Києва, немає.

Як повідомляв Телеграф, Росія розглядає можливість оснастити "Герань-2" кумулятивним зарядом КЗ-4. Він призначений для ураження броньованих і залізобетонних споруд, твердих покриттів та ліній електропередач. Росія змінює і бойові частини, і керування. За даними про нові системи навігації, російські ударні безпілотники використовують технології стратегічної ракети Х-101. Російські пропагандисти також повідомляють, що на дрони почали встановлювати автономну оптичну систему "Сусанін".