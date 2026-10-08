Ночь была громкой: Россия била по Киеву, Луцку и Запорожью, есть погибшие

Россияне применили дроны и авиабомбы

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В ночь на 8 октября Россия целилась по нескольким городам Украины. Взрывы слышали в Киеве и Киевской области, в Луцке, Запорожье и других населенных пунктах. В результате атаки на столицу поздно вечером 7 октября погибли два человека.

Как сообщили в ГСЧС, вражеский дрон попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10-го этажа. Произошел пожар и частичное разрушение конструкций.

Спасатели тушат пожар в жилом доме в Киеве с помощью автолестницы

Пожарные машины на месте ликвидации последствий ночной атаки в Киеве

Спасли 22 человека, из них 8 детей. Четыре человека пострадали. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

Спасатель в защитном снаряжении осматривает место пожара в Киеве

Предварительно, разрушения вызвал дрон мгКР "Герань-5". Реактивные дроны продолжали атаковать всю ночь. Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Фастове и Луцке около 4 утра.

Также взрывы раздавались в Запорожье. Около 3 часов ночи Россия ударила по городу управляемыми авиабомбами. По состоянию на утро атака возобновилась. Также в части областей действует желтый уровень тревоги из-за вражеских дронов в воздухе.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 6:20 8 октября

Утром также сообщали о российских ударных дронах в Харьковской области, известно о сбитии беспилотников. На данный момент данных о пострадавших, кроме Киева, нет.

Как сообщал Телеграф, Россия рассматривает возможность оснастить "Герань-2" кумулятивным зарядом КЗ-4. Он предназначен для поражения бронированных и железобетонных сооружений, твердых покрытий и линий электропередачи. Россия меняет и боевые части, и систему управления. По данным о новых системах навигации, российские ударные беспилотники используют технологии стратегической ракеты Х-101. Российские пропагандисты также сообщают, что на дроны начали устанавливать автономную оптическую систему "Сусанин".