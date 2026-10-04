Так минає дитинство українців: відео дня Яна Доброносова з Києва
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Українці вимушені жити під звуки вибухів
Росіяни продовжують щоденні терористичні атаки на Київ. Навіть у вихідні дні жителі міста вимушені тікати від гучних вибухів під час відбиття чергового ворожого нальоту.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як проводять цей день діти в одному з районів міста. Маленькі українці вимушені тікати і ховатись від російських БПЛА.
На кадрах, знятих біля ТРЦ "РайON" на Троєщині, видно я по вулиці йде доволі велика кількість людей різного віку. В якийсь момент лунає звук гучного вибуху і люди починають перелякано озиратись і тікати.
Постійно озираючись, по вулиці пробігають двоє неповнолітніх хлопців. За ними швидко йдуть молоді дівчина та хлопець, які думають, куди можна якнайшвидше сховатись.
"Київ сьогодні. Два поспіль збиття ворожих дронів", — написав Ян Доброносов.
Атака на Північний міст 4 жовтня
Як повідомляв "Телеграф", вранці 4 жовтня російський дрон влучив у Північний міст в Києві. На момент атаки по мосту їхала велика кількість автомобілів.
Момент жахливого удару по мосту потрапив на відео. Внаслідок вибуху постраждало двоє людей.
На одному з відео зафіксовані перші хвилини після атаки. Люди вимушені буквально прориватись крізь вогонь та дим, щоб вибратися.
Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова, як виглядає лікарня у центрі Києва після удару росіян.