Так минає дитинство українців: відео дня Яна Доброносова з Києва

Українці вимушені жити під звуки вибухів

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Росіяни продовжують щоденні терористичні атаки на Київ. Навіть у вихідні дні жителі міста вимушені тікати від гучних вибухів під час відбиття чергового ворожого нальоту.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як проводять цей день діти в одному з районів міста. Маленькі українці вимушені тікати і ховатись від російських БПЛА.

На кадрах, знятих біля ТРЦ "РайON" на Троєщині, видно я по вулиці йде доволі велика кількість людей різного віку. В якийсь момент лунає звук гучного вибуху і люди починають перелякано озиратись і тікати.

Постійно озираючись, по вулиці пробігають двоє неповнолітніх хлопців. За ними швидко йдуть молоді дівчина та хлопець, які думають, куди можна якнайшвидше сховатись.

"Київ сьогодні. Два поспіль збиття ворожих дронів", — написав Ян Доброносов.

Атака на Північний міст 4 жовтня

Як повідомляв "Телеграф", вранці 4 жовтня російський дрон влучив у Північний міст в Києві. На момент атаки по мосту їхала велика кількість автомобілів.

Момент жахливого удару по мосту потрапив на відео. Внаслідок вибуху постраждало двоє людей.

На одному з відео зафіксовані перші хвилини після атаки. Люди вимушені буквально прориватись крізь вогонь та дим, щоб вибратися.

Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова, як виглядає лікарня у центрі Києва після удару росіян.